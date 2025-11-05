プチギフトがもらえる「サンタクロース・グリーティング」も！オリエンタルホテル 東京ベイ「クリスマスイベント」
東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「オリエンタルホテル 東京ベイ」にて、サンタクロースとトナカイが館内の各所に登場する「サンタクロース・グリーティング」を開催！
華やかなクリスマスデコレーションに彩られた館内をめぐるサンタクロースに元気に挨拶をすると、お子さんへプチギフトがプレゼントされます☆
オリエンタルホテル 東京ベイ「サンタクロース・グリーティング」
開催日：2025年12月24日（水）・25日（木）
開催時間：18:00〜21:30
開催場所：2階ロビーおよびウェルカムラウンジ内、その他館内各所
内容：
・サンタクロースがクリスマスのプチギフトをプレゼント
・自身のカメラや携帯電話で写真が撮影できます
参加費：無料 ※プレゼントはなくなり次第終了となります
対象者：ホテル館内を利用されたゲスト（宿泊・レストラン）
オリエンタルホテル 東京ベイが、ホテル開業30周年の感謝の気持ちを込めた「サンタクロース・グリーティング」を初開催。
クリスマスの2日間、サンタクロースとトナカイが館内の各所に登場します。
華やかなクリスマスデコレーションに彩られた館内をめぐるサンタクロースに元気に挨拶をしたお子さんには、プチギフトがプレゼントされます。
2025年7月に開業30周年を迎えた「オリエンタルホテル 東京ベイ」では、婚礼や宴会の特別プラン、宿泊券が当たるサンクスツリーイベント、毎月のレストラン企画などを展開中。
クリスマス期間中は、宿泊プランやレストランの特別メニューが用意されます。
クリスマスフォトスポット
設置期間：2025年11月10日（月）〜12月25日（木）
※宿泊やレストラン利用に関わらず、どなたでも利用できます
ホテル2階エントランス近くの日時計下に、開業30周年ロゴ入り特別仕様フォトスポットを設置。
きらめくオーナメントに彩られた全長約4メートルの迫力あるクリスマスツリーとかがやくライトがアニバーサリーイヤーを盛り上げます。
家族や友人とのクリスマスの思い出として、写真撮影が楽しめるスポットです。
クリスマス限定 「コスメデコルテAQアメニティ＆プチギフト付き宿泊プラン」
料金：CLUB ORIENTALメンバー価格
朝食付き 1名 39,000円(税・サ込)〜（2名1室利用時）
宿泊期間：2025年11月11日（火）〜12月25日（木） ※販売中
特典：
・クリスマス限定プチギフト（一人滞在中1個）
・COSME DECORTE AQアメニティベーシックセット（一人様滞在中1個）※セット内容：クレンジングクリーム、ウォッシングクリーム、エマルジョン、ローション、クリーム
※どちらも添寝のお子様は対象外となります
URL：https://bit.ly/3W4Re6j
公式ホームページからの予約限定で、クリスマスギフトが付く特別な宿泊プランを販売。
心やすらぐ香りに包まれる、癒やしのセルフケアタイムが楽しめます。
レストラン グランサンク「クリスマス限定特別メニュー」
ブッフェ料金：※0〜3歳無料
＜ランチ＞大人5,000円(税・サ込)／シニア4,300円(税・サ込)／小学生2,500円(税・サ込)／4〜6歳1,500円(税・サ込)
＜ディナー＞大人7,500円(税・サ込)／シニア6,700円(税・サ込)／小学生3,500円(税・サ込)／4〜6歳2,000円(税・サ込)
提供期間：2025年12月24日（水）、25日（木）
提供時間：
＜ランチ＞ 無制限 11:30〜15:00（ラストオーダー14:45）
＜ディナー＞120分2部入替制 [1]17:00〜19:00 [2]19:30〜21:30（ラストオーダー21:15）
URL：【ランチ】https://bit.ly/470ut8w／【ディナー】https://bit.ly/4n954Qj
レストラン予約：Tel.047-350-8561（10:00〜18:00）
各国の多彩なメニューを楽しめるブッフェレストラン「グランサンク」で開催中のブッフェフェア「ウィンターマーケット」に、12月24日と25日の2日間限定でクリスマス特別メニューが登場。
身体の芯から温まる冬ならではのごちそうメニューに加えて、ディナー限定でローストビーフや本ズワイガニ、ブッシュドノエルなどの豪華メニューが提供されます。
続きを見る
※提供内容は予告なく変更になる場合があります
家族や友人、大切な方と心に残るひとときが過ごせるクリスマスの特別企画。
オリエンタルホテル 東京ベイにて実施されるクリスマスイベントの紹介でした☆
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post プチギフトがもらえる「サンタクロース・グリーティング」も！オリエンタルホテル 東京ベイ「クリスマスイベント」 appeared first on Dtimes.