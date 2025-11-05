東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「オリエンタルホテル 東京ベイ」にて、サンタクロースとトナカイが館内の各所に登場する「サンタクロース・グリーティング」を開催！

華やかなクリスマスデコレーションに彩られた館内をめぐるサンタクロースに元気に挨拶をすると、お子さんへプチギフトがプレゼントされます☆

オリエンタルホテル 東京ベイ「サンタクロース・グリーティング」

開催日：2025年12月24日（水）・25日（木）

開催時間：18:00〜21:30

開催場所：2階ロビーおよびウェルカムラウンジ内、その他館内各所

内容：

・サンタクロースがクリスマスのプチギフトをプレゼント

・自身のカメラや携帯電話で写真が撮影できます

参加費：無料 ※プレゼントはなくなり次第終了となります

対象者：ホテル館内を利用されたゲスト（宿泊・レストラン）

オリエンタルホテル 東京ベイが、ホテル開業30周年の感謝の気持ちを込めた「サンタクロース・グリーティング」を初開催。

クリスマスの2日間、サンタクロースとトナカイが館内の各所に登場します。

華やかなクリスマスデコレーションに彩られた館内をめぐるサンタクロースに元気に挨拶をしたお子さんには、プチギフトがプレゼントされます。

2025年7月に開業30周年を迎えた「オリエンタルホテル 東京ベイ」では、婚礼や宴会の特別プラン、宿泊券が当たるサンクスツリーイベント、毎月のレストラン企画などを展開中。

クリスマス期間中は、宿泊プランやレストランの特別メニューが用意されます。

クリスマスフォトスポット

設置期間：2025年11月10日（月）〜12月25日（木）

※宿泊やレストラン利用に関わらず、どなたでも利用できます

ホテル2階エントランス近くの日時計下に、開業30周年ロゴ入り特別仕様フォトスポットを設置。

きらめくオーナメントに彩られた全長約4メートルの迫力あるクリスマスツリーとかがやくライトがアニバーサリーイヤーを盛り上げます。

家族や友人とのクリスマスの思い出として、写真撮影が楽しめるスポットです。

クリスマス限定 「コスメデコルテAQアメニティ＆プチギフト付き宿泊プラン」

料金：CLUB ORIENTALメンバー価格

朝食付き 1名 39,000円(税・サ込)〜（2名1室利用時）

宿泊期間：2025年11月11日（火）〜12月25日（木） ※販売中

特典：

・クリスマス限定プチギフト（一人滞在中1個）

・COSME DECORTE AQアメニティベーシックセット（一人様滞在中1個）※セット内容：クレンジングクリーム、ウォッシングクリーム、エマルジョン、ローション、クリーム

※どちらも添寝のお子様は対象外となります

URL：https://bit.ly/3W4Re6j

公式ホームページからの予約限定で、クリスマスギフトが付く特別な宿泊プランを販売。

心やすらぐ香りに包まれる、癒やしのセルフケアタイムが楽しめます。

レストラン グランサンク「クリスマス限定特別メニュー」

ブッフェ料金：※0〜3歳無料

＜ランチ＞大人5,000円(税・サ込)／シニア4,300円(税・サ込)／小学生2,500円(税・サ込)／4〜6歳1,500円(税・サ込)

＜ディナー＞大人7,500円(税・サ込)／シニア6,700円(税・サ込)／小学生3,500円(税・サ込)／4〜6歳2,000円(税・サ込)

提供期間：2025年12月24日（水）、25日（木）

提供時間：

＜ランチ＞ 無制限 11:30〜15:00（ラストオーダー14:45）

＜ディナー＞120分2部入替制 [1]17:00〜19:00 [2]19:30〜21:30（ラストオーダー21:15）

URL：【ランチ】https://bit.ly/470ut8w／【ディナー】https://bit.ly/4n954Qj

レストラン予約：Tel.047-350-8561（10:00〜18:00）

各国の多彩なメニューを楽しめるブッフェレストラン「グランサンク」で開催中のブッフェフェア「ウィンターマーケット」に、12月24日と25日の2日間限定でクリスマス特別メニューが登場。

身体の芯から温まる冬ならではのごちそうメニューに加えて、ディナー限定でローストビーフや本ズワイガニ、ブッシュドノエルなどの豪華メニューが提供されます。

スパイスやハーブの香りが立ちのぼる冬のご馳走ブッフェ！オリエンタルホテル 東京ベイ「ウィンターマーケット」 スパイスやハーブの香りが立ちのぼる冬のご馳走ブッフェ！オリエンタルホテル 東京ベイ「ウィンターマーケット」 続きを見る

※提供内容は予告なく変更になる場合があります

家族や友人、大切な方と心に残るひとときが過ごせるクリスマスの特別企画。

オリエンタルホテル 東京ベイにて実施されるクリスマスイベントの紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post プチギフトがもらえる「サンタクロース・グリーティング」も！オリエンタルホテル 東京ベイ「クリスマスイベント」 appeared first on Dtimes.