アメリカ・ニューヨークの市長選挙が4日行われ、トランプ大統領が敵視する民主党のゾーラン・マムダニ候補の当選が確実となっています。

ニューヨークから中継です。

マムダニ候補の支持者らが集まっていますが、アメリカのNBCはマムダニ候補の当選確実を報じました。支持者からはトランプ大統領の圧力に屈しないでほしいというエールの声が聞かれます。

マムダニ氏は、インド系移民のイスラム教徒で、富裕層への増税や市営バスの無料化などを訴え、物価高に苦しむ市民から支持を集めています。

「民主社会主義者」を自称するマムダニ氏に対し、トランプ氏は「共産主義者」と敵視し、当選した場合にはニューヨーク市への補助金を制限するとけん制しています。

今回の市長選について、ニューヨーク・タイムズは「有権者の左派化を測る物差し」と伝えています。

また、ニューヨーク市長選とあわせて同日投開票のバージニア、ニュージャージー両州の知事選で、民主党候補の当選確実が報じられました。この3つが第2次トランプ政権下で初となる大型選挙の結果として、来年の中間選挙の試金石になるとされていました。

トランプ氏の支持率低下が指摘され、「焦り」の裏返しのようにもみえた攻撃のなかでも、マムダニ氏の優勢は揺るぎませんでした。