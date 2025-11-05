日向坂46清水理央『新参者』控える5期生に先輩としてエール「頑張ってほしいな」

11月3日深夜放送のBAYFM『清水理央のCheer up!』にて、日向坂46・清水理央が、後輩である5期生メンバーが出演するイベントについて語った。

番組内で、清水は今年デビューした乃木坂46の6期生・櫻坂46の4期生・日向坂46の5期生がワンマンライブ公演を行うイベント『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』を告知。

その上で、過去に自身も出演した同企画について、「リハーサル期間、みんな本当に大変だし、どうしたらいいかわからないけど、必死でもがいて頑張ってっていう期間だったし」「それがあったから、4期生は一致団結できるようになったって、その期間があったからそうなれたって思っているので、5期生のみんなにとってもそういう期間になってほしい」とコメント。

さらに、「5期生ちゃんはパフォーマンスも本当に素晴らしいし、パワーがある子、ガッツがある子ばっかりだと思うので」「私も絶対観に行くし、すごい楽しみなので」と開催を心待ちにしていることをうかがわせた。

そして、「大変な期間になるんだろうなっていうのもわかるので、私たち4期生が中心となって5期生ちゃんを支えつつ、頑張ってほしいなと思います」と、先輩としてエールを送っていた。