婚活サバイバル番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン1でバチェロレッテ役を務めたモデルの福田萌子（38）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。自身の子どもの髪を1度も切ったことがないことを明かし、その理由をつづった。

福田は「子どもは、生まれてから一度も髪を切ったことがありません」と切り出し、「それは『男の子だから』『女の子だから』という理由ではなく、私が“他者の事を決断する”という行為にどうしても納得できなかったからです。髪を切るというのは、他者の身体の一部に手を加えること。それを私の判断で行うことに、どこか心の中で統合が取れない感覚があるのです」と説明した。

続けて「例えば爪などは、切らなければ本人が顔を引っかいたり、生活の中で困ることが起きてしまうかもしれません。でも髪の毛は、生きるために“整える必要があるもの”ではなく、その子自身の個性や表現の一部なのかなと考えています（私のお仕事上の【髪型を勝手に変えてはいけない】という12歳から当たり前に守ってきた契約が関係しているかもしれませんが...）」と持論を展開。「髪はファッションでもあり、その人を象徴するものでもある だから私は、子どもの髪を切るという行為を『親が当然に行うべきこと』とは捉えられなかったのです」と思いをつづった。

今後、子どもの髪を切る時期については「いつか本人が本当に自分の意思で、髪を切るかどうかの決断ができるようになったとき。そのときには“どうするか”を一緒に考えたいと思っています」と福田。「『私が決める』ことよりも『本人が決める』経験を大切にしたい 髪を切る事だけではなく、さまざまな場面で、親である私が子どものことを決めるのではなく、子どものなかにある『自分で決める力』を信じたい 私はただ、その選択のそばに静かにいられたら、と思っています」とつづった。

福田は23年1月に第1子出産を報告。同年9月には、パートナーだったマウンテンバイク選手の井手川直樹との事実婚を解消したことを報告した。