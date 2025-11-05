「なかなか居場所が難しくなっている」注目のFA戦線、日本ハム32歳外野手の去就を球界OBが考察 「そしたらジャイアンツとか」
松本はかつて首位打者にも輝いた（C）産経新聞社
今季のFA有資格者が権利行使のための申請が10月31日からすでに始まっている。有資格者は11月11日までに在籍球団に意思を伝えれば、翌12日に宣言行使選手として公示され、他球団と交渉が可能となる。
【FA戦線2025】楽天則本・中日松葉がFA行使/阪神近本・巨人中川が熟考へ『今年FAしないのは選手として勿体無い!!』高木豊イチオシの選手は…？
選手にとっては長年頑張った証であり、近年はファンも選手の意思を尊重する流れもある。
今季のFA戦線、注目の選手について球界内からも考察の声が上がっている。
現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は11月4日に自身のYouTubeチャンネルに「【FA戦線2025】楽天則本・中日松葉がFA行使／阪神近本・巨人中川が熟考へ『今年FAしないのは選手として勿体ない！！』高木豊イチオシの選手は…？」と題した動画を更新。今季のFA取得選手に対して独自の見解を語っている。
日本ハムからは選手会長も務め、2022シーズンには首位打者にも輝いた松本剛をピックアップ。
松本に関して高木氏は「なかなか居場所が難しくなっているよ」とコメント。
背景にはチーム内のし烈な外野手争いがあるとした。
今季4番も務めた「郡司だってレフトやるぐらいだから」として、水谷瞬、五十幡亮汰、矢沢宏太、万波中正ら豊富な戦力を指摘した上で、出場機会が減ってきている現状があるとした。
松本の今季は66試合に出場、打率.188、7打点となかなか思うようなパフォーマンスは示せなかった。
伸び盛りの若手が多いチーム状況を踏まえ「そうなってくると本当に出番がない」とした上で、高木氏はFAしたら、手をあげる可能性のある球団についても言及。
「そしたらジャイアンツとか 右のキャリアがあって率も残せて 足も使える」と今季リーグ3位に終わった巨人においては右の強打者、岡本和真がメジャー挑戦、長野久義も引退などで、補強ポイントにも合致すると指摘する。
松本に関しては高木氏も「守備はまったく問題がない 何でもできる バント、右打ち エンドラン」と試合に応じた打撃もできるとした上で「これは獲っておいて損はない」「だから今が売り時だよ」と続けた。
出身も帝京高校という縁もあり「もう1回環境を変えて花を開かせる」こともできると背中を押す。
動画内ではほかの注目選手、阪神、近本光司、梅野隆太郎などについても語っている。
果たして今季のFA戦線ではどんなドラマが生まれるのか。まずは権利行使に至る各選手の決断にも注目が集まっていきそうだ。
