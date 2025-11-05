「なかなか居場所が難しくなっている」注目のFA戦線、日本ハム32歳外野手の去就を球界OBが考察　「そしたらジャイアンツとか」

松本はかつて首位打者にも輝いた（C）産経新聞社

今季のFA有資格者が権利行使のための申請が10月31日からすでに始まっている。有資格者は11月11日までに在籍球団に意思を伝えれば、翌12日に宣言行使選手として公示され、他球団と交渉が可能となる。

【FA戦線2025】楽天則本・中日松葉がFA行使/阪神近本・巨人中川が熟考へ『今年FAしないのは選手として勿体無い!!』高木豊イチオシの選手は…？

選手にとっては長年頑張った証であり、近年はファンも選手の意思を尊重する流れもある。

今季のFA戦線、注目の選手について球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は11月4日に自身のYouTubeチャンネルに「【FA戦線2025】楽天則本・中日松葉がFA行使／阪神近本・巨人中川が熟考へ『今年FAしないのは選手として勿体ない！！』高木豊イチオシの選手は…？」と題した動画を更新。今季のFA取得選手に対して独自の見解を語っている。

日本ハムからは選手会長も務め、2022シーズンには首位打者にも輝いた松本剛をピックアップ。

松本に関して高木氏は「なかなか居場所が難しくなっているよ」とコメント。

背景にはチーム内のし烈な外野手争いがあるとした。