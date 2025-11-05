「ショウヘイがあと1回は打席に立てる」“追撃弾”のマンシーが寄せた大谷翔平への期待と信頼「最高のチャンスをもたらす」
マンシーが大谷翔平への期待と信頼を口にした(C)Getty Images
ドジャースのマックス・マンシーがブルージェイズとの激闘のワールドシリーズを振り返った。
第7戦で5番に座ったマンシーは、4−2で迎えた8回一死の場面で追撃のソロを放ち、米ポッドキャスト番組『Foul Territory』の公式YouTubeの動画内でそのときの様子を振り返っている。
【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る
「僕としてはホームランにすごく興奮していたのは当然だけど、どの程度の感情を表に出すべきかわからなかった」としながら、「頭の片隅にあったのは、ショウヘイが少なくともあと1回は打席に立てる。僕たちに最高のチャンスをもたらす」ということだったと、大谷翔平への期待と信頼を寄せていたことを明かした。
9回は一死からその大谷の前に9番のミゲル・ロハスが打席に向かい、起死回生の同点弾を放った。マンシーは「ミギー（ロハス）は塁に出られると思っていた。ホームランを打つとは思わなかったけど」と笑った。
ロハスは第6戦で9回一死二、三塁とピンチの場面で、左直を捕球したキケ・ヘルナンデスからのワンバウンド送球を見事にキャッチして併殺を完成させた。
守備の勢いを攻撃にも生かし「彼はどこかでビッグヒットを打つだろうと思っていた」と、ロハスにも大きな期待を寄せていたことを口にしていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
