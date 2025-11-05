PLAVEが、2ndシングルアルバム『PLBBUU』を12月10日に日本でリリース。また、本日11月5日11時より各種プラットフォームにて予約販売が開始となった。

本作は、PLAVEが約9カ月ぶりに韓国でリリースするCD作品で、11月10日18時に各種音源サイトを通じて新曲の音源を配信する。

また、PLAVEは本作のリリースに先立ち、多彩なコンテンツを展開。10月24日にはリリース発表と同時に“Coming Soonポスター”を公開し、本作がサンリオコリアとのコラボレーションで完成したものであることを明らかにした。

その後、28日にプロモーションスケジューラー、30日にムードフィルムを公開し、10月31日と11月1日に公開したソロとグループのコンセプトフォトでは、5人のメンバーがそれぞれサンリオキャラクターズを連想させる姿を披露。YEJUNはシナモロール、NOAHはポムポムプリン、BAMBYはマイメロディ、EUNHOはクロミ、HAMINはポチャッコをモチーフにした衣装と小物、ステッカーなどを活用したビジュアルを公開した。

さらに、本日0時にはトラックリストを公開。タイトル曲「BBUU!」をはじめ、「かくれんぼ (Hide and Seek) - KoreanVer.」、「Bongsoong-a」の全3曲が収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）