2025年4月の仁川公演を皮切りに、自身初となるワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'」で北米地域を含む計10以上の都市を巡り、グローバルな人気を見せつけているLE SSERAFIM(ルセラフィム)。11月18日(火)・19日(水)には、そのアンコール公演となる初の東京ドーム2Daysも控え、期待が集まっている。

そんな多忙を極める中、9月に行われた北米ツアーで"電撃カムバック"を発表したメンバーたち。BTSのJ-HOPEをフィーチャリングに迎えた、その1stシングル「SPAGHETTI」を10月24日にリリースすると、韓国KBSの人気音楽番組"ミューバン"こと「ミュージックバンク #1268」(韓国放送日：2025年10月24日)でいち早くパフォーマンスを披露した。

■BTS・J-HOPEも参加！中毒性あふれる新曲「SPAGHETTI」の"新ビジュ"にも視線集中

ショートボブにイメチェンしたSAKURAら、LE SSERAFIMの"新ビジュ"も話題に！(「ミュージックバンク #1268」より) (C)KBS

世界55の国と地域のiTunesトップソングチャートで首位を獲得するなど、早くも話題を呼んでいるタイトル曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」は、HUH YUNJIN(ホ・ユンジン)、SAKURA(サクラ)も楽曲制作に参加。頭から離れない"LE SSERAFIM"の存在を、歯の間に挟まったスパゲッティに喩えた、かっこよさの中にもユーモアを感じさせる中毒性のあるナンバーだ。

オレンジの髪がまばゆいKIM CHAEWON(キム・チェウォン)を筆頭に、ショートボブのSAKURA、歯のデコレーションが目を引くYUNJIN、青髪の姫カットがキュートなHONG EUNCHAE(ホン・ウンチェ)、大人の色気たっぷりのKAZUHA(カズハ)――新ビジュも評判の5人は、ヒップホップ調のサウンドに乗せたリズミカルなラップ、歯に挟まったスパゲッティを抜くようなポイントダンス、随所で飛び出すダーティーな表情など、独特なコンセプトを見事に消化。刺激的なパフォーマンスから放たれるクールな魅力には新鮮さを覚えるはずだ。

HYBEの後輩であるILLIT(アイリット)のMINJU(ミンジュ)らが進行するインタビューでは、番組の前MCだったEUNCHAEが、KAZUHAと共に、ポイントダンスを披露。一緒に踊ったMINJUのダンスを褒める場面もあり、先輩・後輩ならではのコラボにも注目が集まった。

「#1268」のランキングを制したのは、LE SSERAFIMと同じ"第4世代"の屈指の実力派で知られるNMIXX(エンミックス)。国内の音楽チャートを席捲している初のフルアルバム「Blue Valentine」(10月13日発売)の同名タイトル曲で首位を獲得した彼女たちは、恒例のアンコールステージでも抜群の歌唱力を発揮。事前のインタビューで、"パートチェンジ"をして歌唱することを公約として掲げていたが、それでも遜色のない、圧巻のパフォーマンスで実力の高さを証明した。

■TWS、izna、Hearts2Hearts..."第5世代"が躍動！豊かな音楽性の幅を示したBOYNEXTDOORの注目のカムバックも...

他にも、NMIXXと首位対決を繰り広げたTWS(トゥアス)の「OVERDRIVE」や、izna(イズナ)の「Mamma Mia」、また1stミニアルバム「FOCUS」(10月20日発売)を発表したHearts2Hearts(ハートトゥハーツ)の同名タイトル曲...と、成長著しい"第5世代"のカムバックが目立ったこの日の放送。

中でも、これまで発表した4枚のミニアルバム全てが米ビルボード・アルバム・チャート"Billboard 200"にチャートインするなど、特に躍進が目立っているBOYNEXTDOOR(ボーイネクストドア)は、10月20日にリリースした5th EP「The Action」から2曲をステージング。

"音楽の天才"ZICOのプロデュースの下、楽曲制作にも名を連ねる彼らは、JAEHYUN(ジェヒョン)、TAESAN(テサン)、WOONHAK(ウナク)に加え、LEEHAN(イハン)が初めて制作に参加したタイトル曲「Hollywood Action」を披露。

スウィングのリズムとブラスサウンドにマッチした軽快なラップから突き抜けるような高音、囁くような低音など多彩な歌声で音楽性をアピールすると、躍動感抜群のダンスで、自信に満ちあふれた"ハリウッドスター"のようなオーラを見せつけた。

一方、しっとりとしたバラード「As Time Goes By」では、メインボーカルを担うSUNGHO(ソンホ)や、RIWOO(リウ)、TAESAN(テサン)らが、どこか儚げで色気のあるボーカルで楽曲の世界観を表現。"ボネクド(ボイネク)"といえば、ZICO仕込みの高速ラップやキレのあるダンスに定評があるグループだが、ミディアムテンポの甘いサウンドでも真正面から歌い上げ、歌唱力、音楽性の幅を示した。

■韓国のトロット人気を象徴するスター、イ・チャンウォンがスペシャルMCに登場

また、この「#1268」では、「ミスター・トロット」への出演を機に人気を爆発させ、2ndフルアルバム 「燦爛」(10月20日発売)の大ヒットが話題を呼んでいるトロット歌手のイ・チャンウォンがスペシャルMCとして登場。2024年5月にはトロット歌手として17年ぶりに首位を獲得したことでも話題となった「ミュージックバンク」で、ILLITのMINJUとも息の合ったコンビネーションを発揮していた。

文＝HOMINIS編集部

