バッテリィズ、若槻千夏が『オールザッツ漫才』の司会だったことにびっくり
お笑いコンビのバッテリィズ（エース、寺家）、タレントの若槻千夏が5日、都内で行われた『Facilo』新CM発表会に参加した。
【全身ショット】スラリ！変わらぬスタイルの若槻千夏
意外にも初共演というバッテリィズと若槻。若槻は「初なんです。なんか意外だよね」と驚きながら「『オールザッツ漫才』とか出てませんでした？」と2003年から2008年まで陣内智則とMCで出演していた関西の年末の風物詩となっている名物お笑い番組の出演経験を確認した。
もちろんバッテリィズも出演しているが、2人共にNSC36期（2013年）であるため、若槻がMCの時期は、まだ素人だった。若槻は「『オールザッツ漫才』で陣内さんと司会をしていたんです」と明かすと、2人は「えっ！」と衝撃。若槻は「世代が違う。すごく距離ができました」とボヤく。会場もごく少数だけが理解できるトークで、エースは「東京じゃ『オールザッツ』の話題がわかんないですよ」と苦笑いだった。
バッテリィズは『Facilo』の新WEB CMに出演。5日から公開となった。
