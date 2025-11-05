狩野英孝「マヂで上条君…どうか！さやかちゃんを幸せにしてあげて下さい！」 『まどマギ』視聴で愛あふれる
お笑い芸人・狩野英孝が、自身のXを更新。アニメ『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』第4話を視聴した感想をつづった。
【画像】幸せにして！狩野英孝が好きなキャラ・さやかちゃん＆上条くん
同作の副音声コメンタリーを『まどマギ』シリーズ未視聴の狩野が担当しているが、OA時は登場キャラ・美樹さやかと上条恭介について言及。第4話では、さやかが思いを寄せている男の子・上条の手のケガが回復し、さやかが魔法少女になる際に契約した“願い”が叶った姿が描かれた。
狩野は今後の感想として「いま一番幸せなの恭介くんだけだよ！何も知らずにケガなんとなく治って」と過酷な運命を歩む魔法少女と一般人の違いに言及し、さやかに気持ちが入っている狩野は「そんな恭介が、さやかちゃんを裏切るようなことがあるなら、僕は許せない！それぐらいお前は、救ってもらったんだからな！」と語尾を強めていた。
改めて狩野は自身のXを更新し「マヂで上条君…どうか！さやかちゃんを幸せにしてあげて下さい！」と伝えた。
