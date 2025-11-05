【文鳥のマトリョーシカ2】 11月11日～ 順次発売 価格：1回300円

文鳥のマトリョーシカ2

ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「文鳥のマトリョーシカ2」を11月11日より順次発売する。価格は1回300円。

本商品は、文鳥をモチーフにしたカプセルトイ。「大」と「中＆小」の2種類を集めると、大・中・小のマトリョーシカとして遊べる。

「白文鳥（大）＆たまご」「白文鳥（中＆小）」「シルバー文鳥（大）＆たまご」「シルバー文鳥（中＆小）」「シナモン文鳥（大）＆たまご」「シナモン文鳥（中＆小）」の全6種がラインナップされている。

「文鳥のマトリョーシカ2」ラインナップ

白文鳥（大）＆たまご 白文鳥（中＆小） シルバー文鳥（大）＆たまご シルバー文鳥（中＆小） シナモン文鳥（大）＆たまご シナモン文鳥（中＆小） 【ラインナップ】

(C)tarlin international.,co.ltd