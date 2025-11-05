宇垣美里、大好きなチョコレートほお張り照れ笑い 美との関係は「あると信じています」
フリーアナウンサーで俳優の宇垣美里が5日、都内で行われた「エシカル消費とフェアトレード」に関する調査結果発表会および『あなたの一歩が未来を変える。フェアトレードアクションで広がるチョコレートの世界』に登壇した。
【写真】めっちゃ嬉しそう⋯！チョコに目線釘付けな宇垣美里
宇垣は、スペシャルゲストとして登場。チョコに関するフォトエッセイ『愛しのショコラ』を出版するほどの“チョコレート愛好家”で、この日も「別腹だと思って、カロリーを気にせず食べています」とチョコ好きをアピール。
イベントでは、フェアトレードの現状についてのクイズにも挑戦したり、未来のチョコレートの行く先についてのトークセッションに参加。イベントのフィナーレには、カカオの未来と持続可能性への希望を灯す、高さ2メートルの特製「カカオクリスマスツリー」点灯式も執り行った。
トークセッション冒頭には、フェアトレードのチョコレートを試食した。うれしさを溢れさせながら笑顔で頬張った宇垣は、口の端にチョコレートの欠片がついてしまい、報道陣から笑いが起こって、「誰ですか今笑ったの？」と照れ笑い。
イベント後の取材では、チョコレートは「ガツガツ食べるわけじゃないんですけど、きょうは頑張ったからごほうびって感じで」とごほうびとして食べることが多いと告白。チョコレートと美の関係については「あると信じています」ときっぱりで「ご機嫌になることも、健康とか美しさの秘訣になると私は信じているので、そういった意味で、自分のモチベーションを高めるために必要としているものです」と語った。
