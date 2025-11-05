タレントの中川翔子さんは11月4日、自身のInstagramを更新。双子の1カ月検診を報告し、ファンからは温かい声が多く寄せられました。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの中川翔子さんは11月4日、自身のInstagramを更新。双子の1カ月検診を報告しました。

【写真】中川翔子＆双子のスリーショット

「可愛いくて目をひきますね」

「双子、1カ月健診！」と題し、「すごく体重がしっかり増えて無事バッチリでした！」と明かした中川さん。「良かったーー　ひとまずホッとしました良かった　初めて抱きしめたときちいさくて心配だったけどグングン大きくなってる！」と、安堵（あんど）した様子です。

投稿には写真9枚とイラスト1枚を載せています。写真では、双子がベビーカーに乗った姿などを公開。外出のために「エアバギーを組み立て」たようです。「ベビーカーで出かけるってこんな感じなんだなぁ、、！と経験値を得た感じがします」とのこと。最後は「赤ちゃん0歳とわたしも母さん0年生　これからお散歩できたりする未来を夢みてます」とつづりました。

コメントでは、「無事に1ヶ月検診お疲れ様でした」「すくすくと育ってますなぁ〜」「可愛いくて目をひきますね」「2人だと荷物も2倍大変でしたね」「これからも一歩ずつ焦らずゆっくり歩んでくださいね…」「しょこたんも無理しないでくださいね」と、温かい声が多数寄せられています。

双子の“最後”の顔出しショット

10月31日には双子の“最後”の顔出しショットを披露していた中川さん。「これからも大切な思い出のアルバムのようにインスタ楽しみたいです」とのことなので、今後も双子についての投稿を楽しみにしたいですね！
(文:橋酒 瑛麗瑠)