タレントの青木さやか（52）が、長女との2ショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】青木さやかの長女や自宅（複数カット）

2007年に3歳年下のダンサーと結婚し、2010年に長女を出産。2012年に離婚した青木。SNSでは、毎日ヘアセットをして学校へ行くという長女の後ろ姿や、観葉植物がつるされた自宅の一室で長女と猫が遊んでいる写真など、長女の様子をたびたび披露してきた。さらに、約7年前に購入し2LDKから1LDKにリノベーションした自宅のルームツアー動画も公開。長女も一緒に寝ることがあるというベッドが置かれた寝室なども紹介していた。

2025年4月9日に更新したInstagramでは「おかげさまで高校生になります。結局のところあっという間でした」と報告し、高校生になった15歳の長女との写真や、幼少期に撮影した親子ショットも投稿。

高1長女との親子ショットに反響

11月2日には「娘の文化祭にいきました。楽しそうで、よかった！それに尽きる！」とつづり、長女と肩を組んだ2ショットを披露した。

この投稿には「大きくなりましたね」「娘さんギャルっぽくて可愛らしいですね」「身長も同じくらいですか？ステキになりましたね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）