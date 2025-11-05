「ドジャースの冬はまだ熱い」大谷翔平は“3連覇”宣言！熱狂の世界一パレードに韓国紙も反応

ワールドシリーズ2連覇を達成したロサンゼルス・ドジャースが、11月4日（現地時間）にロサンゼルス市内で優勝パレードを行った。

【写真】韓国メディアが撮った真美子さん

選手、コーチ、球団職員たちは2階建てバスに乗り、テンプルストリートとブロードウェイの交差点を出発。都心を横切ると、沿道はドジャースブルーの波で埋め尽くされた。

ドジャー・スタジアムには5万2700人の観客が集まり、チャンピオンの凱旋を祝った。チームに栄光を導いたスターたちのメッセージは一様だった。

大谷翔平は「来年もチャンピオンリングを手に入れる準備はできている。行こう！」と3連覇への意志を明確にし、「世界最高のファンを持つこのチームが本当に誇らしい」と語った。ワールドシリーズMVPに選ばれた山本由伸も、英語で「全員で一緒にやり遂げた。ドジャース、そしてロサンゼルスを愛している。僕たちは負けない」と声を上げ、観衆の歓声を誘った。

（写真提供＝Imagn／ロイター／アフロ）パレードで笑顔を見せる妻・真美子さん（左）と大谷翔平

デーブ・ロバーツ監督は「多くの危機があったが、我々は諦めなかった。“2”より“3”がいい。3連覇へ行こう」と叫び、スタンドを沸かせた。フレディ・フリーマンは「我々は他のチームが歩んできた道を進もうとしているわけではない。毎年、優勝のために準備をし、戦っている」と語った。

クレイトン・カーショウは優勝トロフィーを手に、最後のパレードを楽しんだ。「ワールドシリーズ優勝とともに現役生活を終えられることが本当に幸せだ。これまで“生涯ドジャースの選手”だったが、これからは“生涯チャンピオン”と言えるようになった」と話し、観客からスタンディングオベーションを受けた。

メジャー1年目を終えたキム・ヘソンもパレードバスに乗り、祝宴に加わった。彼は11月6日に母国・韓国へ帰国する予定だ。

シーズンが終了した裏では個人タイトル争いが熱を帯びている。大谷はナ・リーグMVPの最終候補に選ばれ、山本はレギュラーシーズンで12勝8敗、防御率2.49、201奪三振を記録し、サイ・ヤング賞候補に入っている。

大盛況の2連覇パレードが終わった後も、ドジャースの冬はまだ熱いままだ。