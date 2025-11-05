バージニア州立大学のパレードに参加した州知事選の民主党候補アビゲイル・スパンバーガー氏＝10月25日/Win McNamee/Getty Images

（CNN）CNNの予測によれば、米南部バージニア州の知事選で、民主党候補のアビゲイル・スパンバーガー氏（46）が当選する見通しとなった。スパンバーガー氏は同州初の女性知事となる。

スパンバーガー氏は共和党候補のウィンサム・アールシアーズ副知事を破った。選挙戦では、生活費の高騰や、連邦政府職員約30万人を抱える州経済への政府機関閉鎖や人員削減の影響など、地域の懸念に焦点を当てた。さらに、アールシアーズ氏をトランプ大統領の「信奉者」と位置づけた。ただし、トランプ氏はアールシアーズ氏に対する支持表明を行っていない。

この勝利で、共和党のグレン・ヤンキン知事から政権を奪還することになり、第2次トランプ政権下で苦戦している民主党に勢いを与えそうだ。

また、スパンバーガー氏の当選は、中道派の民主党員にとっても追い風となる。中道派は「激戦州」や中立的な州で勝利できる強みを生かし、党内で重要な立場を確立しようとしてきた。

スパンバーガー氏は3人の子の母親。法執行機関や中央情報局（CIA）で勤務した後、政治の道に進み、連邦下院議員を3期務めた。