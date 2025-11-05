市長選の選挙活動中にニューヨークのブルックリン地区を訪れたマムダニ氏＝10月25日/Michael M. Santiago/Getty Images

（CNN）CNNの予測によると、4日に投開票が行われた米ニューヨーク市の市長選は34歳の民主社会主義者、ゾーラン・マムダニ氏が勝利する見通しとなった。同氏は労働者階級の問題に焦点を当て、人柄の良さで多様なボランティアや支持者を集め、当初は劣勢だった選挙戦での巻き返しに成功した。

マムダニ氏は6月の民主党予備選に続き、元ニューヨーク州知事のアンドリュー・クオモ氏を破ることになる。本選には共和党のカーティス・スリワ氏も出馬。クオモ氏とその支持者から圧力がかかっていたにもかかわらず、スリワ氏は選挙戦から撤退しなかった。

マムダニ氏の勝利は、民主党進歩派の勝利を意味する。民主党内では現在、トランプ大統領への対抗策を巡って見解が分かれている状況だ。自身も生粋のニューヨーカーであるトランプ氏は、「共産主義者」との誤ったレッテルを貼ってマムダニ氏を嘲笑。市長に当選したらニューヨークを「乗っ取る」つもりだろうと示唆していた。

今回の結果はニューヨーク市をはるかに超えて波及し、マムダニ氏の政策と知名度の両方を高める公算が大きい。同氏は富裕層への課税によって家賃固定アパートに住むニューヨーク市民の家賃値上げ凍結、公共バスの無料化、普遍的な保育サービスの提供などを実現するとしている。

州議会議員だったマムダニ氏は1年前にニューヨーク市長選に立候補。国内で最も物価の高い都市を労働者階級にとって住みやすい場所にすることを公約に掲げ、その後の選挙戦で華々しい躍進を遂げた。

ウガンダで生まれ、南アフリカのケープタウンで育ったマムダニ氏は、7歳の時にニューヨーク市に移住した。名門ブロンクス科学高校に進学し、ボウディン大学で文学士号を取得。両親はコロンビア大学教授のマフムード・マムダニ氏と、インド人映画監督のミーラー・ナーイル氏。