「とうとう1億点を取る」年長の美文字に7千いいね「うそでしょ…？」「いい生徒にいい先生」【ママリ】

きれいな字は大人でも憧れる

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、きらのどん(@tatosori)さんの投稿です。年長の娘さんが硬筆教室に通っているそうなのですが、その字が年長とは思えないほど美しすぎて投稿がXで話題になりました。一生懸命に練習した様子が伝わってくる美文字と、生徒のやる気をさらに上げてくれる素晴らしい先生に拍手を送りたくなるはず。

きらのどん(@tatosori)さんが投稿していたのは、年長の娘さんが硬筆教室で書いてきたという文字。年長とは思えないほどの美しすぎる文字とその点数に驚かずにはいられないはず。

年長娘、とうとう1億点を取る。

力強く、先生が書いた見本かなと思うほど美しい字に1億点という高得点をもらってきたという娘さん。ひらがなをきれいに書くのは本当に難しく、大人でも頭を抱えてしまいますよね。これを年長の子どもが描いたというのは信じられないの一言ではないでしょうか。このレベルになるまで相当の努力を重ねたのだろうなと思うと本当に素晴らしいですし、それを知っている先生の1億点は最高の賞賛なのだろうなと思いました。



この投稿に「うそでしょ…？いい生徒にいい先生。」というコメントがついていました。どんな先生に出会うかというのは子どもにとってとても大事なことだと思いますが、きらのどんさんの娘さんは素敵な先生との出会いで字を書くことがもっと好きになったのではないかなと思いました。娘さんにも、そして先生にも拍手を送りたくなるような投稿でしたね。

