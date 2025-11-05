ソフトバンクの城島健司CBOが現地時間4日、米スタンフォード大学を訪れ、2025年ドラフト会議で1位指名した佐々木麟太郎選手と対面を果たしました。

ソフトバンクは10月23日のドラフト会議で佐々木選手を1位で指名。10月28日には城島CBOが花巻東高を訪問し、佐々木選手の父で同校の野球部監督でもある佐々木洋氏と面談を行っていました。

佐々木選手は今後、来年5月まで行われるリーグ戦をスタンフォード大でプレー予定。ソフトバンクとの交渉はその後に開催されるMLBドラフト後になる見込みです。

そして今回、城島CBOは佐々木選手本人と会うために渡米。同大学内でユニフォーム姿の佐々木選手と対面を果たしました。城島CBOからは王貞治会長のサインが入った交渉権獲得クジを渡す一幕もありました。



対面後、城島CBOが取材に対応。佐々木選手との対面の目的や、その人柄や印象について語りました。

城島CBOは訪問の目的について「今回は指名したという挨拶だけですね。それとスタンフォード大学への敬意というか、彼はここの選手ですから、来シーズンも彼はここでプレーするわけですから、結果的にはお騒がせしている。挨拶というだけの事で」と明かしました。

また佐々木選手の印象については「彼は今、英語の勉強をしながら、学業も、また野球もしなければいけない。そういう大変さというか、そういうのを話してましたけど、ただ彼はそれを前向きにね、『大変です』とか『辛い』とかじゃなくて、これは自分の人生のかてになると、こういう経験が自分の人生で豊かになる事ですと、前向きに捉えていたので、そういう所は僕は最初の印象では、凄く前向きな子だなというか、感触は凄く良い子だなと思いましたね」と話しました。

また同大学野球部の監督とも話をしたと明かすと「彼はクラブハウスでも凄くリーダーで、言葉がアメリカでそんなに得意じゃなくても、人を惹きつける。彼の周りにはいつも人が集まっているという事を言われていたので、僕らが彼に期待する事は、そういう所もありますので、やっぱりそういう選手、そういう人間なんだなと言うのは会って感じましたね」と野球の実力だけでなく人間性に対する評価も確認できたことを示唆しました。

ただメジャー挑戦を目指している佐々木選手が、ソフトバンクに入団するかは依然として不透明。それに対して城島CBOは「こればっかりは彼の、7月のアメリカのドラフトまで待たないといけないですから。どちらにしても、彼が来シーズン、良いシーズンをおくって、もちろんそれで評価がもちろん上がって、メジャーに行くというふうになっても、我々は彼の意思を尊重したいというのは、ドラフトで指名した時から言っているので、それは変わらないので、どこに行っても彼が大活躍してくれると言うのが、僕らの球団の望み。うちに縁があって、うちでやってくれれば、一番良いかなと、自分達の球団は思っています」と語りました。

その佐々木選手との交渉開始までは約7か月。城島CBOはそれまでの準備として「来シーズン彼のプレーを実際に何回か足を運んで、僕もみる事になると思うので、実際に彼がプレーする姿を見るのを今から楽しみにしています」と明かしました。

今後もソフトバンクと佐々木選手の動向が注目されます。