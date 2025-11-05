【独擅場】はなんて読む？「どくだんじょう」ではありません！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「独擅場」はなんて読む？
「どくだんじょう」と読めそうですが、その場合の表記は「独壇場」。真ん中の漢字は土へんです。
手へんの「擅」を使った場合、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「どくせんじょう」でした！
「独擅場」とは、その人だけが思うままに振る舞うことができる場所や場面のこと。より馴染み深い「ひとり舞台」に言い換えるとわかりやすいかもしれません。
「擅」という漢字は、ひとり占めにするという意味を持っています。字形は「壇（だん）」によく似ていますが、読み方や意味は違うんですよ。
ちなみに「独壇場（どくだんじょう）」という言葉は、「独擅場」を書き間違えたことによって生まれました。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
