今日5日の夕方から夜の帰宅時間帯、近畿では京阪神などの市街地でもにわか雨の可能性があります。明日6日は次第に天気が持ち直す所が多く、7日(金)は晴れて行楽日和になるでしょう。近畿の紅葉の名所では、色づき始めや見頃の所が増えてきており、紅葉狩り日和になりそうです。次に広く雨が降るのは、9日(日)となる見通しです。

今日5日 帰宅時間帯は京阪神の市街地もにわか雨の可能性

今日5日昼頃、近畿では、奈良県や和歌山県に弱い雨雲がかかっています。このあとも、奈良県・和歌山県では、夜にかけて南部を中心に雨が降るでしょう。また、午後は雨の範囲が北へ広がる見込みで、夕方から夜の帰宅時間帯は、京阪神などの市街地でもにわか雨の可能性があります。お出かけの際は、折り畳み傘をお持ちください。

近畿では7日は晴れて行楽日和 9日は広く雨

明日6日の近畿は、中部では、時折雲が広がるもののおおむね晴れるでしょう。北部は雲が多く、日本海から湿った空気が流れ込むためにわか雨がある見込みです。南部は明け方まで所々で雨が降りますが、日中は次第に天気が持ち直すでしょう。



7日(金)は、高気圧に覆われて、近畿全般におおむね晴れる見込みです。日中、日差しのもとでは比較的過ごしやすく、お出かけ日和となるでしょう。



8日(土)は、高気圧周辺の湿った空気が流れ込み、9日(日)は、日本海を進む低気圧からのびる前線が、近畿を通過する見込みです。このため8日(土)は次第に雲が多くなり、9日(日)は広い範囲で雨が降るでしょう。10日(月)は湿った空気の影響で雲が多く、北部と南部を中心に雨が降る所がある見込みです。



11日(火)から12日(水)は晴れる予想の所が多いですが、その後、来週後半は南の海上を北上してくる熱帯じょう乱の動きに注意が必要です。近畿への影響の度合いについては、今後も最新の情報をご確認ください。

近畿の紅葉は多くの所で色づき始め 見頃の所も

近畿の紅葉の名所では、山間部を中心に色づき始めの所が多くなっており、すでに見頃となっている所もあります。



この先、気温は平年並みか平年より高い日が多いですが、山間部では、色づきが進むには十分な冷え込みとなる見込みです。紅葉の名所は市街地よりも気温の低い所が多いため、お出かけの際は暖かい服装をお選びください。