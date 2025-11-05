トヨタ“新”「C-HR」登場！ 斬新「赤いTOYOTAエンブレム」＆全長4.3m級「ちょうどいいサイズ」採用の「コンパクトSUV」欧州に登場

トヨタ“新”「C-HR」登場！

トヨタの欧州法人は2025年10月9日、コンパクトSUV「C-HR」の2026年モデルを発表しました。

斬新「赤いTOYOTAエンブレム」がイイ！

C-HRは、全長4.3〜4.5ｍ程度のC-SUVセグメントの世界戦略車として2016年にデビュー。初代は日本でも販売されていましたが、2023年に登場した新型（2代目）は海外専売モデルとなっています。

欧州市場では累計100万台以上を販売し、クーペライクなデザインと電動化の選択肢で存在感を高めてきました。「公道を走るコンセプトカー」をテーマに開発された新型C-HRのパワートレインは、1.8リッターまたは2リッターのハイブリッド車（HEV）、2リッターのプラグインハイブリッド車（PHEV）の3タイプが展開されています。

PHEVで特徴的な機能としてあげられるのが地理位置情報システム「ジオフェンシング」です。ジオフェンシングは欧州各国で導入が進む低排出ゾーン（ZFE）に対応するための環境対策デバイス。交通状況や運転スタイルを踏まえて、ZFE内では自動でEV走行ができるようになっています。

ボディサイズは全長4360mm×全幅1795mm×全高1550mm（4WDは1565mm）。エクステリアでは、「センシュアル スピード-クロス」をキーワードに、スピード感あるキャビン形状と彫刻的な面造形、ダイヤモンドをモチーフに強く絞り込んだボディと大きく張り出したホイールフレアの対比など、独創的なスタイルを追求して実現。リアに配される、テールランプに内蔵された赤く光る「TOYOTA C-HR」エンブレムが独特です。

今回発表された2026年モデルのポイントは、まず中核グレードのアップデートです。アルミホイールを18インチの専用デザイン（切削光輝＋ブラック）とし、上質感と踏ん張り感のあるスタンスを強調しました。

インテリアは、シート生地に使われるリサイクル素材の割合を高めながら、ステッチを施すなどで、見栄えを高めています。

スポーツグレードの「GR SPORT」には、1.8リッターHEVを追加。これによりパワートレインは、従来の2リッターHEV、2リッターPHEVと合わせて3種類になりました。

新たなボディカラー「ストームグレー」と「ルナースカイブルー」を全グレードに設定したのも2026年モデルのポイントです。価格はまだ公表されていませんが、多様なニーズに対応できる選択肢の拡充により、C-HRの人気はさらに高まりそうです。