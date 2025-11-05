テレビ朝日の久冨慶子アナウンサーが５日まで、家族ショットを公開した。

久冨アナはインスタグラムに「こゆうきの七五三、ここゆうきのお宮参り！」と書き始め、「２人ともスクスク育ってくれてありがとう 私の希望で家族揃（そろ）って着物を着たかったのですが大変過ぎてここゆうきの用意していた産着は羽織れませんでした それでもこうして写真に残せてよかったです きっとこの先何回も何回も見返すんだろうなと思います」とつづると、祝着を着た長男と手をつなぐ様子や６月に出産した第２子男児を抱きかかえる、サッカー元日本代表ＦＷで夫の大津祐樹の写真を披露した。最後に「＃こゆうきの袴（はかま）姿が可愛過ぎてたまらなかったです ＃パパの着物姿もかっこよかった」とハッシュタグを添えて投稿を締めた。

この投稿にフォロワーからは「どれも あったかい 微笑ましい」「すてきな写真ばかり」「皆さん健康でいられますように」「お幸せそうでなにより」「すっかり母親顔ですね」などの声が寄せられている。

久冨アナは、２０１２年に同局へ入社。１８年１月１日にサッカー元日本代表ＦＷの大津祐樹と結婚し、２１年２月に第１子男児を出産。また今年３月にＳＮＳを通じて「この度、第２子を授かりました。初夏に産休に入り夏に出産予定です」と報告しており、６月に第２子男児を出産した。