¸àÂå²Æ»Ò¤Î²Î¤È¤È¤â¤Ë£Ë£Â£ÓµþÅÔ¤¬¡ÖµþÅÔ¹ÈÍÕÀ¸Ãæ·Ñ¡×¡¡±Ç¤¨¼Ì¿¿¤ÎÈëÌ©ÅÁ¼ø¤â
¡¡£²£°£±£µÇ¯¤«¤é£Ë£Â£ÓµþÅÔ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖµþÅÔ¹ÈÍÕÀ¸Ãæ·Ñ£²£°£²£µ¡×¤¬¡¢£±£²·î£³Æü¸á¸å£·»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£Â£Ó£±£±¤È¶¦Æ±À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ¹ÈÍÕÀ¸Ãæ·Ñ¤Î¡¢º£Ç¯¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏµþÅÔ»Ô±¦µþ¶è¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦¿ÎÏÂ»û¡£¿¿¸À½¡¸æ¼¼ÇÉ¤ÎÁíËÜ»³¡¦¿ÎÏÂ»û¤ÏÁÏ·ú°ÊÍè¡¢¹Ä¼¼¤«¤é½»¿¦¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÌäÀ×»û±¡¡×¤ÎÉ®Æ¬¤À¤Ã¤¿³Ê¼°¤¢¤ë»û±¡¤Ç¡¢½Õ¤Ïºù¡¢½©¤Ï¹ÈÍÕ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹ÈÍÕ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¶Æâ¤Ë¥ß¥¹¥È¤òÊ®Ì¸¤·¤¿¡Ö±À³¤¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤¬ÏÃÂê¤Ç¡¢¹ñÊõ¡¦¶âÆ²¤Ë»ê¤ë»²Æ»¤ä¡¢½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¦¸Þ½ÅÅã¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸¸ÁÛÅª¤Ê¹ÈÍÕÌÏÍÍ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï²Î¼ê¤Î¸àÂå²Æ»Ò¤ò·Þ¤¨À¸²Î¾§¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ì¿¿²È¤ÎÃæÅÄ¾¼»á¤¬¡¢µþÅÔ¤Î¿Íµ¤¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿»£±ÆÊýË¡¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£