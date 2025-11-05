１１人組グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」の後藤威尊（たける）と佐野雄大が５日、大阪市中央区の南海電鉄難波駅で、シングル曲「ＴＨＥ ＷＩＮＴＥＲ ＭＡＧＩＣ」（１９日リリース）とコラボした特急ラピート「マジラピ号」の運行を記念し、一日駅長を務めた。

制帽と制服に身を包んだ大阪出身の２人。自身の巨大な顔写真にサインを書き入れると、「マジラピ号」の運転席から関西空港方面を指さし、同駅から関西空港駅へと出発する姿をお見送りするなど夢の時間を満喫した。以下は主なやりとり。

―きょうを振り返って。

佐野「一日駅長ということで、普通じゃ着れない制服だったり、行けない場所だったり、サイン（鉄道合図）を出させていただいたりとか。当たり前じゃないことを特別にさせていただけることが多くて。めちゃくちゃ貴重な体験でした」

後藤「ＩＮＩにならなかったときの世界線じゃないですけど、僕は鉄道会社で働きたいなと思ってたんですよ。こうやって体験させていただき、お仕事させていただけて、すごくうれしかったし、めちゃくちゃワクワクしましたね。安全確認もそうですし、運転席にも座らせていただいて。絶対体験できないようなことを体験させていただいて、すごく楽しかったです」

―鉄道会社に就職希望だったということは“鉄分”多め？

後藤「鉄分ですか？ 普段ですか？ 鉄分多いですね。自炊してるんで」

―そっちじゃなくて“鉄道ファン”という意味で…。

後藤「そっち！ ハハハ！ 鉄道好きですね。めっちゃ詳しいかって聞かれたら、そういうわけでもないんですけど。でも昔から電車を見るとテンション上がる子やったらしくて。団地から電車が走ってるの見えると、すごい喜んだりしてたんで。昔から好きですね」

―鉄道会社の入社試験を受けた？

後藤「ちょうど就活の時期が（ＩＮＩの）オーディションだったんで、とりあえずこれ（ＩＮＩ）一本でって考えてたんですけど。だから、そこまで具体的なものはないっちゃないんですけど。でも自分のお兄ちゃんも鉄道会社で働いてるんで、自分も、すごく興味ありましたね」

―特急ラピートにメンバー１１人の巨大な顔写真。

後藤「うれしくもあり、恥ずかしくもありというか。難波から大阪の南半分をズバって走る電車じゃないですか。本当にたくさんの方が目にすると思いますし、大学時代の友達で沿線に住んでる人もたくさんいたので。少しでもカッコいいＩＮＩのことをたくさんの方に知っていただけるとうれしいですね」

佐野「車両の色だったり、僕たちの顔だったり、衣装だったりとか、すごい明るかったです。この冬にぴったりなカラーだったので、知ってる方も知らない方も（車両が）通るのを見たら、一日が少しでも華やかなものだったりとか、笑顔になっていただけたらうれしいなって。きょう見て、改めて思いました」

―運転席での手の合図が慣れているように見えた。カッコ良かった。

後藤「本当ですか？ 見よう見まねで、どっかしらで見たことがあったので。それを思い返しながらやってみたんですけど。決まりましたね！ ありがとうございます。あそこからの景色が僕をそうさせてくれました。（電車に乗るとき）待ってたりとかしたら（車掌さんの動きが）見える時あるじゃないですか。その時とか『レアやな！』みたいな。レアなもの好きで、それでよく覚えていました」

―一日駅長が似合いそうなメンバーは。

後藤「（尾崎）匠海！」

佐野「それこそ匠海も大阪出身なんですごい似合いそうだし、熱量もありそうなんで。似合いそうだなと思いますね」

後藤「しっかりしてるからね、匠海。明るいし、本当にＩＮＩの中では『太陽』と言われている存在なんで。匠海の電車に乗ったら、すごい気持ちも晴れやかになると思います。匠海が働いているところを見てみたいですね」

―逆に駅員にしてはいけないメンバーは？

佐野「やっぱ藤牧京介は、すごいサイン（鉄道合図）を出しそうだなと。新しいのとか出しそうで、ちょっと怖いですね」

後藤「野球やってるんで、いろいろ違うサイン（ブロックサイン）が出てきそうで。混じっちゃいそうで、ちょっと怖いです」

―メンバーと関空から旅行するならどこに行きたい？

佐野「この前、イタリアに行かせていただいた時に、メンバーの数人だけ、飛行機からオーロラを見れて。夜中だったんですよ。起きていたメンバーの１〜２人だけが見れて。（後から）メンバーで『めちゃ見たかった〜』って興奮したんですよ。なので（今度こそ）全員でオーロラを見れたらいいなあって」

後藤「中国に行きたいです。中国出身のフェンファン（許豊凡）の地元にみんなでまだ行けてないんで。フェンファンの家に遊びにいきたいですね」

佐野「フェンファンの家、着陸で」

―フェンファンの家に滑走路があるの？

佐野「あるんですよ（ニヤニヤ）」

後藤「そんな金持ちやったんや（笑）」

―オーロラは誰が目撃？

佐野「僕は見れなくて。写真をメンバーに見せてもらって。『こんなん見えてたんや！ 言ってよ！』って。めっちゃきれいでした。（人生）初オーロラをメンバーが撮った写真で見るっていう。（撮影したのは）フェンファンです。めっちゃきれいに撮れてました」

―大阪で必ず行く場所は？

佐野「万博記念公園周辺の出身なんですけど、外周って呼ばれる１周５キロぐらいの道があるんです。そこを自転車で毎日登校してたんですよ。帰ってきたら、お父さんの電動自転車を借りて１周するのがルーティン。『帰ってきたな〜』って気持ちになるんですよ。夕方ぐらいがベスト。めっちゃ気持ちいいです」

後藤「僕は、メンバー４人で一回行った南森町のお好み焼き屋さん。おじちゃんが１人で回してて、僕たち京介と拓海と（池粼）理人と僕の４人で行ったんですけど。そこにまた行きたいですね。たくさん話しかけてくれて、めちゃくちゃ面白いおじさんで。『絶対また来ます』って言って、もう２〜３年ぐらい経ってるんで（笑）。大阪でお仕事で来ることがあっても、日帰りですぐ帰ることが多いんですよ。またちょっとゆっくりできる機会に、雄大も連れて１１人で貸し切りで遊びに行きたいですね」

―特急ラピートにはインバウンド客も多く乗車する。後藤は大学時代にスペイン語を専攻。佐野はＮＨＫの語学講座番組、Ｅテレ「ハングルッ！ナビ」（木曜・後１１時）に出演中。困っている外国人にどのような声がけをするか。

後藤「まず第一声『オラ！』（こんにちは）って言います。そこから単語単語になると思うんですけど、日常会話で説明したりとか。駅員さんって（外国人に限らず）聞かれる機会が多いと思うんで、難波で働くってなったら、難波のことをできるだけ（脳内に）網羅しておきたいですね」

佐野「『チョシメヨ』…『気をつけてください』って線路のところ（ホーム）で言いながら歩き回りたいなと思います。あと『ヨギソケンチャナヨ』…『ここで大丈夫ですよ』って案内したいです」

後藤「いいねえ」

―地元大阪を代表する電鉄会社でお仕事。

後藤「もう本当に誇らしいですし、ありがたい気持ちでいっぱいですね。特に南海電鉄って、関空に来られたお客さんを大阪市内までつなぐ大切な路線になっている。自分たちも携わらせていただいてありがたいです」

佐野「非日常的な時間を過ごさせていただいた。一緒に携わらせていただけることで、鉄道が好きになる人が少しでも増えたらいいなと思いますし、（このイベントは）威尊の“もしかしたらの世界線”だったので、僕も近くで接して、うれしかったです」