「オーバーロード」よりウェディングドレスをイメージした水着衣装姿のアルベドがプライズフィギュアで登場！11月7日より展開予定
【オーバーロード GLITTER&GLAMOURS-ALBEDO-WEDDING ver.】 11月7日より 順次展開
(C)丸⼭くがね・KADOKAWA刊／劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会
BANDAI SPIRITSは、プライズ「オーバーロード GLITTER&GLAMOURS-ALBEDO-WEDDING ver.」を11月7日より全国のアミューズメント施設に順次展開する。
本製品は、映画「劇場版『オーバーロード』聖王国編」より、ウェディングドレスをイメージした水着衣装姿の「アルベド」を、同社のキャラクターらしい美しさと「艶感」にこだわった迫力サイズのプライズフィギュアシリーズ「GLITTER＆GLAMOURS」で商品化したもの。
華やかかつセクシーな見た目で仕上げており、左手の薬指には指輪も表現されている。
「オーバーロード GLITTER&GLAMOURS-ALBEDO-WEDDING ver.」種類：全1種 サイズ：約270mm
＼ウェディングドレスをイメージ🤍／- バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) November 4, 2025
「オーバーロード」から、『GLITTER＆GLAMOURS』シリーズにアルベドが登場です😈
華やかで美しい水着衣装や左手の薬指にもご注目✨
11月7日(金)よりクレーンゲーム景品で順次登場🌹https://t.co/nbA5KPrr5z@over_lord_anime #overlord_anime #BANPRESTO pic.twitter.com/1rQwevt4vI
(C)丸⼭くがね・KADOKAWA刊／劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会
※写真と商品とは異なる場合がございます。