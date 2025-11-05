【オーバーロード GLITTER&GLAMOURS-ALBEDO-WEDDING ver.】 11月7日より 順次展開

BANDAI SPIRITSは、プライズ「オーバーロード GLITTER&GLAMOURS-ALBEDO-WEDDING ver.」を11月7日より全国のアミューズメント施設に順次展開する。

本製品は、映画「劇場版『オーバーロード』聖王国編」より、ウェディングドレスをイメージした水着衣装姿の「アルベド」を、同社のキャラクターらしい美しさと「艶感」にこだわった迫力サイズのプライズフィギュアシリーズ「GLITTER＆GLAMOURS」で商品化したもの。

華やかかつセクシーな見た目で仕上げており、左手の薬指には指輪も表現されている。

「オーバーロード GLITTER&GLAMOURS-ALBEDO-WEDDING ver.」

種類：全1種 サイズ：約270mm

(C)丸⼭くがね・KADOKAWA刊／劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会

※写真と商品とは異なる場合がございます。