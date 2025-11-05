「君が好きだ。結婚して欲しいと思っている」【総力特集】この書き出しがすごい！

心を掴む「書き出し」の引力

「なんなんだ、この一文は……」

何気なく手に取った書籍の書き出しにガツンと頭を殴られたような衝撃を受けた経験はありませか？

本の冒頭、読者が最初に触れるその数行は、まさに作品の顔。作者が知恵を絞り、悩み抜き、これ以上ないという覚悟で送り出した渾身の一撃でもあります。

【総力特集】この書き出しがすごい！ は、そんな強烈なインパクトを持つ「書き出し」に注目。日々、言葉と格闘する講談社の編集者たちが、「一瞬で心を掴まれた」「思わず唸った」あるいは「ぶっ飛びすぎて目を疑った」珠玉の書き出しを、熱い推薦コメントとともにお届けします。

第5回の書き出しはこちら

「君が好きだ。結婚して欲しいと思っている」

加賀は少しのためらいも見せずに、はっきりと言った。そして彼らしく、こんな時でも相手から目を外らしたりしない。

こちらは東野圭吾さん著『卒業』の冒頭の書き出しです。

【卒業】7人の大学4年生が秋を迎え、就職、恋愛に忙しい季節。ある日、祥子が自室で死んだ。部屋は密室、自殺か、他殺か？ 心やさしき大学生名探偵・加賀恭一郎は、祥子が残した日記を手掛りに死の謎を追求する。しかし、第2の事件はさらに異常なものだった。茶道の作法の中に秘められた殺人ゲームの真相は!?

《推薦コメント》

1986年5月に刊行された東野圭吾氏の2作目にして、その後12作を連ねる加賀恭一郎シリーズの書き出し。そのキャラクターは40年たった今もまったくぶれない！ ただ加賀はまだ独身だ。（編集ニ）

唯一無二の「書き出し」の世界。この一文から始まる「続き」が気になったら、ぜひ本書を読み進めてみてください！

