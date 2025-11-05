カレを病院に行く気にさせるなんて至難の業！男性の性の悩みが繊細過ぎた｜カレは最後までイカナイ【ママリ】

この漫画は、作者・紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが描く、主人公・S葉さんと彼氏・E原さんのカップルにまつわるストーリーです。テーマは、E原さんが抱える「性」に関する繊細な悩み。普段なかなか表に出にくい男性側の葛藤に、S葉さんがどう寄り添っていくのかが描かれています。『カレは最後までイカナイ』第32話をごらんください。

S葉さんの友人・Fちゃんの夫は、「膣内射精障害」の疑いのあるE原さんを病院へ連れていくのは難しいと言いました。自分の友人の経験から、恥ずかしい気持ちがあるのではと思ったようです。それをS葉さんにメールで伝えてみると…。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

Fちゃんの夫の友人は、セックスしてもイカナイ症状に悩んでいても病院に行くのをためらっていたといいます。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

Fちゃんの夫は、S葉さんの彼氏・E原さんのアラサーという年齢から、すでに病院に行きづらくなっている可能性があると言いました。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

Fちゃんは、新しい彼氏とS葉さんに幸せになってほしいのに、難しい問題に直面している彼女を心配しています。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

Fちゃんは、夫から聞いた話をS葉さんにメールで伝えました。彼女からのメール読んだS葉さんは、取り乱すほどに拒否反応を示してしまいました。

©kamiya.tsukami

S葉さんがFちゃんに相談した「カレがイカナイ」問題は、Fちゃんの夫の友人の話から解決の糸が見えてきました。しかし、男性の繊細な性の悩みの解決方法を、S葉さんが彼氏・E原さんに伝えるにはかなりの勇気がいるはず。S葉さんはこの問題をどう乗り越えるのでしょうか。

男性にも性の悩みはあるもの、一人で抱え込まずパートナーと一緒に解決を

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

この作品は、主人公・S葉さんの恋人であるE原さんが抱える、男性側の性に関する悩みにどう向き合っていくかが描かれたお話です。恋人として戸惑いながらも、S葉さんが少しずつ相手の気持ちに寄り添い、一緒に向き合っていく姿が丁寧に描かれています。



ひとり暮らしを始めたS葉さんは、ひょんなことから隣の部屋のE原さんと知り合い、やがて恋人関係に発展。性行為では男性側はいわゆる「イク」という射精があるもの。しかし、S葉さんはE原さんと何度体を重ねてもカレが射精をせずに行為を終わらせてしまうことに混乱します。



S葉さんが自分が原因なのかと悩む中、やがてE原さんが「膣内射精障害」だということがわかりました。E原さんは病気というわけではないと病院に行くことをためらいますが、S葉さんは彼を責めることなく、気持ちに寄り添いながら少しずつサポートしていきます。その姿勢がきっかけとなり、E原さんも自らの状況を受け入れ、専門の病院へ足を運ぶようになります。そこで、同じ悩みを持つ男性たちが少なくないことや、パートナーと一緒に治療に取り組むカップルもいることを知るのです。



性に関する悩みは、なかなか人に言いづらく、一人で抱え込みがちです。でも、どちらか一方が抱える問題であっても、ふたりで共有し、協力し合うことで乗り越えていけることもあるはずです。また、このような性にまつわる課題は、若いうちから正しい知識を持つことも重要です。家庭の中で安心して話せる雰囲気があると、将来大きな悩みを抱えずに済むかもしれません。この作品は、パートナーとの関係や性との向き合い方について、あらためて考えるきっかけを与えてくれる内容となっています。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）