彩速ナビ TYPE Mがラインナップを拡大し、画面サイズが3種類に

最近はディスプレイオーディオの標準装着化が進んでいますが、市販カーAVシステムの世界もまだまだ元気です。軽自動車やコンパクトカーでは市販品の装着スペースが確保されているクルマが多いですし、クルマの乗り換えサイクルが長期化していることで買い替え需要もあります。

【画像】選択肢がさらに豊富に。ケンウッド彩速ナビ 全3枚

先週の10月30日、ケンウッドがAV一体型ナビの『彩速ナビTYPE M』の2025年モデルや、新型『ディスプレイオーディオ』をリリース。興味深いラインアップを紹介しましょう。



ケンウッド・彩速ナビ TYPE Mは、ラインナップを6機種へと拡大。 ケンウッド

ケンウッドの『彩速ナビ』シリーズは、2024年モデルまでハイグレードの『TYPE M』、ミドルクラスの『TYPE S』、ベーシックの『TYPE L』という3シリーズの布陣でした。

今回は中間の『TYPE S』を上級の『TYPE M』と統合する形になったようで、『TYPE M』は従来の２モデルから6モデルへと大幅にバリエーションが増えました。

この6モデルの基本機能は共通で、ボディ形状と画面サイズの違いになります。自分のクルマに最適な高性能機を選べるというわけです。

9型画面搭載はフローティングスタイルの『MDV-M912F（オープン価格/実勢価格・以下同17万円前後）』、インダッシュスタイルの『MDV-M912L（16万円前後）』の2機種。

そして8型画面搭載もフローティングスタイルの『MDV-M812F（13万円前後）』と、インダッシュスタイルの『MDV-M812L（12万円前後）」の2機種を用意。

7型画面搭載はインダッシュスタイルで200mmワイドサイズの『MDV-M712W（10万円前後）』と、同じくインダッシュスタイルで2DINサイズの『MDV-M712（10万円前後）』になります。

いずれもスマホに搭載されたアプリを快適に使えるApple CarPlay/Android Autoに対応していますが、9型画面搭載機についてはワイヤレスでの接続が可能となっています。

機能面での見どころは『オーガニックGUI ADVANCE』の新搭載で、地図画面上にスケールの異なるナビ画面とAV画面を同時に表示させることが可能です。しかも表示パターンは小、中、大、特大の4サイズが選択可能。

彩速ナビ TYPE Mの幅広いラインナップは、カロッツェリア楽ナビの強力なライバルになるでしょう。

フラッグシップ機は業界初の技術を盛り込んだ高画質大画面が魅力

彩速ナビ TYPE Mは6機種になったと言いましたが、実はその上にフラッグシップとして『MDV-MX12F（22万円前後）』が追加されました。これがケンウッド2025年モデルで最注目となります。

本体については9型画面搭載機と同じですが、ディスプレイには10型フローティングスタイルを採用。彩速ナビの『彩』とはもともと色合いの鮮やかさをイメージして付けられているネーミングですが、このモデルでは大画面に加えて徹底した高画質化が図られているのです。



高画質な10型大画面を備えたフラッグシップモデル『MDV-MX12F』。 ケンウッド

業界で初めてカーナビのモニターにInfoVision Optoelectronics (Kunshan) と共同開発したMini LEDバックライトを採用した独自の『ダイヤモンドアレイ・ディスプレイ』を搭載。Mini LEDバックライトは10型液晶パネルに1125個の小型LEDを格子状に配置しており、各LEDはピンポイントで明暗の制御が可能です。

そのため、映像シーンに応じて、必要な部分のLEDだけを正確に光らせたり、弱めたり、消したりすることができ、従来からのエッジ型バックライト方式に比べて、より高いコントラスト比を実現し、映像の鮮明さが大幅に向上します。深い黒と明るい白の表現を行えるため、映像の奥行き感やリアリティが大幅に向上します。

また、液晶モジュールに使用する光学フィルムのひとつとして、量子ドットフィルムを採用。純度の高い赤・青・緑の成分を含んだ白色光を取り出すことが可能なため、鮮やかな発色を実現しています。

このほか液晶モジュールとタッチパネルを光学樹脂で密着させるオプティカルボンディング技術により、ディスプレイに直射日光が当たるシーンでも画面の反射を抑制し、視認性を向上させている点も見逃せません。

ディスプレイが美しいと地図の視認性が高まり、エンタメソースは没入感たっぷりに味わえます。カーナビにとってはいいことばかり。このMDV-MX12Fの高画質大画面は、パナソニック・ストラーダのフラッグシップであるF1X PREMIUM10と肩を並べる存在になりそうです。

9型大画面ディスプレイオーディオは独自のフローティング構造を採用

純正だけでなく市販の世界でもディスプレイオーディオが人気です。スマホを接続するだけでAV一体型ナビのように使えるのは便利ですし、カーナビに比べて低価格なのも魅力的に感じる部分でしょう。

ケンウッドでは以前からディスプレイオーディオのラインナップを揃えていましたが、ベーシックなものが多く、カロッツェリアやアルパイン、イクリプスのような大画面モデルの登場が期待されていました。



9型大画面の『DMX7509XS』。高級感のあるルックスも魅力だ。 ケンウッド

そして今回、待望のデビューを果たしたのが『DMX7509XS（8万円前後）』です。１DINサイズの本体に9型ディスプレイを組みわせたフローティングスタイルで幅広い車種に適合します。

ディスプレイパネルは高精細なHD画質でナビアプリや動画コンテンツも美しく描き出すことが可能。しかも独自のフローティング機構にはボールジョイントを採用しており、上下方向、左右方向にきめ細かなセッティングができます。

機能面ではApple CarPlay、Android Autoをワイヤレスでコントロールでき、CarbitLink-EasyConnectionアプリをインストールしたスマホではワイヤレスミラーリングによってYouTubeなどの動画コンテンツを楽しめます。

13バンドイコライザーやタイムアライメントによる音響調整、同社製リヤカメラの接続に対応するなど、使い勝手を高める機能も数多く備えています。

なお、今回同時に2DINサイズボディに6.9型ディスプレイを搭載した『DMX7525S（5万円前後）』もデビュー。こちらはシンプルなインダッシュスタイルで手が届きやすい価格としたベーシック機で、基本機能はDMX7509XSと共通になっています。

新車購入を検討中の人や、愛車のカーナビ/カーオーディオの買い替えを考えている人ならば、ケンウッド2025年モデルはチェックする価値のあるモデルたちといえるでしょう