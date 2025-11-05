ブラック

ハーマンインターナショナルは、JBLブランドのワイヤレスオーバーイヤー型ヘッドフォン「JBL TUNE 730BT」を11月13日に発売する。直販価格は13,200円。カラーはブラック、ホワイト、ブルーの3色をラインナップする。

耳をしっかり覆うオーバーイヤーのボリューム感と、日常のコーディネートに馴染むシンプルなデザインを組み合わせたモデルで、トレンドの“魅せるヘッドフォン” を標榜。約218gの軽量な折りたたみ構造を採用し、持ち運びに配慮したという。

ドライバーは40mm径ダイナミック型を搭載し、JBL独自の「Pure Bass サウンド」による迫力の低域再生を実現。2基の通話マイクとビームフォーミングアルゴリズムの組み合わせに加えてAIノイズリダクションを採用し、雑踏下でもクリアな通話が可能としている。

Bluetoothはバージョン6.0で、LE AudioとLC3コーデックに対応。2台のデバイスと同時に接続できるマルチポイント機能を備える。Google Fast Pair、Google Find Hub、Microsoft Swift Pairにも対応する。

バッテリー駆動時間は最大約76時間。5分の急速充電で約5時間再生できる。専用アプリ「JBL Headphones」では、ボタン割り当てなどのカスタマイズが可能。

主な仕様は、対応コーデックがSBC／AAC／LC3、BluetoothプロファイルがA2DP 1.4／AVRCP 1.6.3／HFP 1.8。重量は約218g。