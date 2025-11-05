お笑いタレントの山口智充さんが自身のインスタグラムで、妻へのご褒美を披露しています。



【写真を見る】【 山口智充 】 “栗の時季は妻へのご褒美” 豪華栗スイーツを葉山で満喫 有名店のベンチ写真はオシャレな連投





山口さんは「1年に1回」「栗の時季は （妻への）ご褒美＆感謝スイーツで葉山に」とテキスト。1枚目に、お皿に盛られた数々の栗スイーツを大きく目を見開いて見つめる自身の表情を投稿しています。









「海、ヨットハーバー、江ノ島、富士山を眺めながら」「超贅沢な極上スウィーツ『栗づくし』をいただきに」お皿には、栗を仕込んだケーキ、アイスクリーム、マロングラッセ、プリンなどが惜しげも無く盛り付けられ、山口さんの妻への感謝の想いが合わせて伝わってくるようです。







山口さんは、お店の前のベンチで座ってポーズする写真も投稿。「昨年も同じ場所で撮ってますが、、」「地味ぃ〜に ベンチ 動いてますね」と、昨年の写真も続けて投稿していて、連続感がオシャレさを醸し出しています。



【担当：芸能情報ステーション】