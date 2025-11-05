紅茶ポリフェノールの最新研究で驚きの新常識!美と健康の未来をひらく一杯へ

紅茶ポリフェノールは、抗酸化･抗菌･腸活･美容など多方面での健康効果が注目されており、最新の研究では「腸内フローラの高機能化」や「ウイルス不活化」への可能性も示唆されています。2025年10月30日に東京･日本橋で開催された｢紅茶ポリフェノールラボ発足セミナー｣では、紅茶に含まれるポリフェノールの健康･美容への多様な効果が紹介されました。

紅茶の日に発足【紅茶ポリフェノールラボ】

一般社団法人ウェルネス総合研究所執行責任者兼フェロー 赤坂幸正氏

【紅茶ポリフェノールラボ】は、一般社団法人ウェルネス総合研究所が立ち上げた研究会で、紅茶に含まれるポリフェノールの働きに関する最新研究の発信と啓発活動を行うことを目的としています。

日本では近年、健康や美容志向の高まりや国産紅茶の成長、SNSでの紅茶発信などを背景に「第3次紅茶ブーム」が到来している一方で、緑茶やウーロン茶に比べて紅茶の健康効果の認知はまだ低いという課題があり、科学的根拠に基づく情報発信の必要性が高まっていました。

11月1日の｢紅茶の日｣に合わせたセミナーでは、専門家による最新知見が共有され、紅茶の可能性に改めて注目が集まりました。

いま注目される｢紅茶ポリフェノールの働き｣最新知見

甲南女子大学医療栄養学部医療栄養学科准教授 川畑球一氏

｢紅茶ポリフェノールラボ発足セミナー｣では、農学博士である専門家2名が登壇し、それぞれ、｢いま改めて注目される“ポリフェノール”の可能性｣(甲南女子大学医療栄養学部医療栄養学科准教授 川畑球一氏)、｢知られざる紅茶ポリフェノールの働き｣(静岡県立大学食品栄養科学客員教授 中山勉氏)の講演がありました。

静岡県立大学食品栄養科学部客員教授 中山勉氏

■抗酸化作用による健康サポート

紅茶ポリフェノールは、活性酸素を抑えることで酸化ストレスを軽減し、生活習慣病の予防や老化防止に寄与するとされています。

■腸内フローラとの相互作用

ポリフェノールの約90%は小腸で吸収されず、大腸に届いて腸内細菌と相互作用。ビフィズス菌の高機能化や抗炎症作用の活性化が確認されており、腸内環境の改善が期待されています。

■抗菌･抗ウイルス作用

紅茶ポリフェノールには緑茶よりも高い抗菌力があるという研究結果も。さらに、インフルエンザやコロナウイルスの不活化に関する研究も進行中です。

■美容･代謝へのアプローチ

紅茶ポリフェノールは、血糖値や血中脂質の改善、抗肥満作用、便通促進など、美容と代謝の両面からのサポートが期待されています。

■紅茶の色と機能性の関係

紅茶の赤みが強いほどポリフェノール含有量が多く、ケニア産紅茶は特に高含有。紅茶の色味は、機能性の目安にもなります.

日々の一杯が変える、美容と健康の新習慣



紅茶は｢おいしい｣だけでなく、｢体にうれしい｣飲み物として、いま再評価が進んでいます。11月1日の｢紅茶の日｣をきっかけに、日々の一杯に込められた紅茶ポリフェノールの力に注目してみてはいかがでしょうか。