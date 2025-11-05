お笑い芸人カンニング竹山（54）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。「日本国国章毀損罪」（国旗損壊罪）をめぐる自身の発言について真意を説明した。

10月31日配信のABEMA報道番組「Abema Prime」では、現行法で外国の国旗を傷つけた場合の処罰規定はあるが、日の丸が対象外であることなどを紹介。また自民党と日本維新の会も連立合意文書で、同案の来年の通常国会での制定を目指していることも伝えたが、一方で表現の自由の侵害との声があがる懸念も伝えた。

番組には、参政党の梅村みずほ参院議員が出演し、同党が参議院で提出した日本を侮辱する目的で日の丸を傷つける行為を処罰する「日本国国章毀損罪」を盛り込んだ刑法改正案について説明。MCの竹山は「気持ちはわかる。ただ、日の丸を嫌いな人もいて、好きな人もいて、いろんな考えの人がいて国家だと思う」と指摘し、自身は国旗を大切にしているとした上で「モラルの問題だから、法律で決めることじゃないんじゃないかな」と語っていた。

こうした発言がSNS上で話題となったことを受け、竹山は「なんか炎上してますと聞いて見たら俺またSNSでめんどくさい事になっとるやんけ！SNSでこう言う内容言うのはあまり好きではないのですが、あまりにもちがうので今回だけ。すみません」と言及した。

続けて「あの〜、大変申し訳ないけど私、日章旗も君が代も国防も大事だと考えてる人間です！お間違えなきよう宜しくお願いします。ただし、国旗損壊罪制定はまだまだ議論しながら決めた方がよいと言う考え。気持ちはわかるが、外国国章損壊罪＝国旗損壊罪になってない部分もあったりするので立法府の方々がもっと議論するんだと思いますが、皆が納得できるように宜しくお願いしますと言う考えです」とあらためて真意を説明。「ネット記事やきりぬき動画で誤解された方もいらっしゃるようですが、ご迷惑おかけしてたら大変申し訳ありませんが、そう言う事なのであしからず。夜中にすんません」とつづった。