輸入車オーナーのみなさんは、どのくらいの頻度で洗車をしているのでしょうか。輸入車買取サービス『外車王』を運営するカレント自動車株式会社（神奈川県横浜市）が実施した「輸入車の洗車」に関する調査によると、8割強が「月に1回以上」洗車をしていることがわかりました。また、洗車時に最も気をつかうポイントでは、輸入車ならではの実態が浮き彫りになりました。



【グラフ】輸入車の洗車時に「一番気をつかうポイント」を見る

調査は、輸入車のオーナー105人を対象として、2025年9月にインターネットで実施されました。



はじめに、「洗車の頻度」を尋ねたところ、「月1回程度」（34.3%）や「月1〜2回」（27.6%）、「月2〜3回」（17.1％）など、8割強が「月に1回以上」の頻度で洗車しており、多くのオーナーが定期的なメンテナンスを重視していることがわかりました。



また、「洗車方法」については、「自分で手洗い」（63.5%）がダントツとなり、愛車を丁寧に、隅々まで洗いたいというオーナーの強いこだわりが感じられた一方で、「ガソリンスタンドなどの洗車機」（20.2%）という手軽さや時短を求める層も一定数見られました。



ちなみに、「洗車時に一番気をつかうポイント」として、最も多く挙げられたのは「ホイールの汚れ落とし」（35.2%）。これは、輸入車、特に欧州車に多い強力なブレーキシステムから発生するブレーキダストが原因で、高性能なブレーキパッドは摩擦熱で大量の鉄粉を生み出し、ホイールにこびりつきやすいため、この汚れ落としがオーナーにとって最も手間と労力がかかるポイントとなっている様子。



そのほか、ボディの美しさを維持したいという、オーナーの高い意識が感じられた「コーティング・塗装への配慮」（26.7%）が次点に挙げられました。