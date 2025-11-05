【同居なのに町内会費は2軒分！？】お返しに高級牛肉！？義母の感覚にアゼン＜第4話＞#4コマ母道場
何にお金を優先して使うかは、人それぞれです。各家庭が納得した上であれば、どのような使い方をしても問題はないと思いますが……。今回の主人公は、義実家で二世帯同居をはじめたカリンさんです。義母から求められるお金の使い道に、どうも納得がいかない様子です。もし義理の家族と価値観が合わなかった場合、あなたならどうしますか？
第4話 他人のために
【編集部コメント】
お義母さんの人付き合いへのお金の出し方に、少しずつ違和感を抱きはじめたカリンさん。どうしてここまでしなくてはいけないのかとちょっと驚いているようですね。一方お義母さんは、何かをもらったらそれ以上の物を返すのが当然と考えているよう。お義母さんにとっては、それがご近所とのいい関係を保つコツなのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
