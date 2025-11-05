櫻坂46が、2026年4月11日、12日の2日間にわたって、東京・MUFGスタジアム（現国立競技場）でデビュー5周年記念ライブ『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催する。

（関連：【映像あり】櫻坂46「承認欲求」、東京ドームで堂々たるステージを披露）

■AKB48、ももクロ……2026年春、櫻坂46がその系譜に新たに名前を刻む

改名から5年で、この場所にたどり着いたという事実は、グループの歩みを象徴する出来事と言っていいだろう。国立競技場のステージは、ただ大きいだけの会場ではない。音楽というカルチャーにおいて、そこは時代の真ん中に立つ存在だけが立てる特別な場所だと言えるだろう。アーティストにとっての夢の舞台であり、ファンにとっても“時代の記憶”として刻まれる舞台。その扉を櫻坂46が開いたということは、グループがこの5年間で確かに“国民的存在”になったという証でもあると考える。

国立競技場が初めて音楽の舞台として注目されたのは2000年代に入ってからのことだった。SMAPやDREAMS COME TRUE、嵐といった国民的グループ／アーティストが国立を満員にして以降、L'Arc～en～Ciel、矢沢永吉、Ado、Snow Manなど、限られたアーティストだけがその地に立ち、時代の象徴として名を刻んできた。国内の成功を証明する場であると同時に、世界に向けて“日本のポップカルチャーの現在地”を提示するステージでもあるのだ。

女性アイドルグループという括りで見れば、同会場に立ったのは、AKB48とももいろクローバーZの二組のみ。AKB48は、社会現象と言えるほどの人気と影響力を背景に、2014年の国立競技場でその“国民的アイドル”の頂点を証明し、ももいろクローバーZも同年に公演を成功させ、“ライブアイドル”としてのひとつの到達点を示した。いずれも当時の日本におけるアイドル文化の勢いを象徴する公演であり、“国立”という場所が時代を映す鏡であることを改めて印象づけた。

そして2026年春、櫻坂46がその系譜に続くことになる。しかも彼女たちが立つのは、2020年開催の東京五輪を機に建て替えられた新しい国立競技場。旧国立競技場が昭和から平成にかけての記憶の象徴だったとすれば、新国立競技場は令和のカルチャーの象徴だ。ゆえに櫻坂46は、令和を代表するアーティストとして、その舞台に立つことになる。

■“国立競技場にふさわしいグループ”となった理由を考える

改名以降の櫻坂46は、“再生”と“確立”の5年間を歩んできた。「Nobody’s fault」で切ったリスタート、「BAN」「流れ弾」を経て、「Start over!」「承認欲求」のヒット、そして最新作品『Unhappy birthday構文』に至るまで、彼女たちは常に変化と挑戦を続けてきた。欅坂46の遺伝子である洗練された世界観と内省的な表現を受け継ぎつつ、櫻坂46という新たな名前を背負ってメンバーたちはこれまでステージに立ってきた。センターを固定せず、楽曲ごとに物語の主役が入れ替わるその体制は、集団の中に無数のドラマを生み出し、さまざまな感動をもたらしてきた。

ライブの進化と規模の拡大も、国立競技場公演実現へと至るひとつの要因だろう。今年4月から8月にかけて行われた『5th TOUR 2025 “Addiction”』では、東京ドーム3DAYS公演を含む、愛知、福岡、広島、東京、大阪という5都市のアリーナおよびドーム会場を巡り、成功させた。MCをほとんど挟まないほぼノンストップの構成、アクロバットチームやサーカス団を迎えた演出、そして3時間を超える公演での圧倒的な集中力。そのパフォーマンス力こそが、“国立競技場にふさわしいグループ”となった理由と言えると思う。

改名から5年。その時間の挑戦の積み重ねが、ついに国立競技場という頂で花開く。桜は何度でも咲く。そして散るたびに、新しい季節で準備をして、再び春を連れてくる。2026年の春、国立競技場の夜空に舞う桜は、櫻坂46にとって過去への感謝と未来への決意を重ね合わせる花になるだろう。これはゴールではなく、新たな出発の合図だ。櫻坂46は、再び世界を見据えて歩き出す。

（文＝川崎龍也）