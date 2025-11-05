「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング8位は丁寧で几帳面な性格の選手
プロテスト合格から国内女子ツアーでの優勝、さらには米ツアー参戦など、夢に向かってひたむきに努力している女子プロたち。アスリートらしい負けず嫌いな性格や、自分を強く持ちつつも周囲への気配りもできる点は、現代版“大和撫子”ともいえるだろう。そこで、「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。8位に選ばれたのは、丁寧で几帳面な性格の双子の妹・岩井千怜だ。
【8位】岩井千怜双子の妹・岩井千怜が8位にランクイン。「しっかりと自分を持っていそう」「旦那さんを立てそう」「飾らない努力家」などのコメントが寄せられた。アマチュア時代から姉の明愛と岩井ツインズとして注目を集めた2人は、切磋琢磨を続けながら、現在は世界を舞台に戦っている。姉妹の性格は、大雑把な姉に対し、千怜は「丁寧で几帳面」と言われている。プロでの勝利は、ステップ・アップ・ツアー、レギュラーツアー、米女子ツアーとすべて千怜が先だったが、姉・明愛が初優勝を挙げた際には「自分のことのように嬉しいです」と喜んだ。どんな時でも、一緒になって困難を乗り越える、素敵なパートナーになりそうだ。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】を掲載中
