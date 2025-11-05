「ミヤコレちゃんの笑顔は世界一可愛い」 都玲華が一挙に公開した16枚の写真にファンは大喜び！
都玲華が自身のインスタグラムを更新。絵文字でサクラ（春）、ヒマワリ（夏）、紅葉（秋）そして雪だるま（冬）を並べると、「残り試合も頑張ります」と力こぶの絵文字を添えて力強く宣言した。
投稿では、半袖Tシャツやノースリーブ姿のものから、秋の装いのものまで、一挙に16枚の写真を公開。頭に小さなアヒルの人形を乗せると上目遣いに見上げるものや、赤レンガ倉庫の前に立つ姿、ゲームセンターで大きなゾウのぬいぐるみをゲットした嬉しそうな笑顔、川崎春花との2ショットなど。その合間にはステーキやパスタ、スイーツなど美味しそうな料理を楽しむ写真や、お店から出てきた瞬間を撮影されていたことに気付くと目を見開いて可愛い表情を浮かべる動画も公開した。投稿を見たファンは「ミヤコレちゃんの笑顔は世界一可愛い」「天真爛漫なミヤコレ大好きです」「写真集出来る」と大喜び。そして「残り試合も頑張ってください」「良いシーズン締めくくりになるよう祈ってます」と熱い声援を送っていた。今週、滋賀県で開催される米国女子ツアー「TOTOジャパンクラシック」に参戦できる国内ツアーの選手はメルセデス・ランキング上位35名（米国女子ツアーで参加資格を有する選手は除く）のため、現在48位の都の出場は叶わなかった。これで今季残る試合は2試合のみ。ただしどちらかで優勝すれば最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」への出場権を獲得することができる。それを知るファンは「残り２試合、出来れば３試合！ 頑張ってね!!」と最終盤での大活躍を期待していた。
