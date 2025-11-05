今年もお歳暮商戦がスタートです。新潟市のデパートでギフトセンターが開設されました。



5日朝、新潟伊勢丹のギフトセンターで開かれた出陣式。全国から約2000点の商品を取りそろえました。ビールやハムなどの定番商品に加え、今年力を入れているのは県産ル レクチエ。三条市や加茂市など、去年よりも生産地を増やしました。



■訪れた人

「親戚に食べ物だがまだ決まっていない。見ていいのがあれば。」



■新潟伊勢丹 三崎敬店長

「1年間のお客様同士の感謝の気持ちをしっかりとお届けする。『ありがとう』それから『翌年もよろしく』というふうな気持ちをしっかりと届けられるようなお歳暮ギフトにしていきたい。」



新潟伊勢丹のギフトセンターは、5日・6日は会員限定で、7日から一般販売が始まります。