タレントの森香澄が、11月4日（火）放送の『どこまでハラスメント』に出演。アレン様の高額ギャラに絶句する一幕があった。

【映像】アレン様、スケスケドレス姿（全身あり）

本番組は、現代社会に氾濫する「ハラスメント」の線引きをはっきりさせる討論バラエティ。セクハラ、パワハラ、モラハラ、マタハラなど、言いたくても言えないハラスメントのモヤモヤを、”大天使アレン様”がぶった斬る。今回討論するハラスメントのテーマは「アルハラ」。ゲストには、森香澄、お見送り芸人しんいち、ハシヤスメ・アツコ、なすなかにしの中西茂樹が登場した。

この日番組では、“テレビ業界の飲み会の闇”について話題に。中西は、番組の偉い人から銀座の高級ラウンジで「面白い話しろ」と無茶ぶりされたり、ラジオプロデューサーにSMバーへ呼ばれて「相手の接待のためにSMをさせられた」という衝撃の体験を明かした。

するとアレン様は、「私、あんまりこういう業界の飲み会っていうの？スタッフからお声がけ頂いたことがない」と告白。続けて、「声かけられても『出演料いくら？』って言っちゃう」「仕事以外で疲れるの嫌だし、気遣うじゃないですか。だから『出演料もらえないとやだ』って言う」と明かし、スタジオを驚かせた。

また、アレン様は「この仕事って媚びたから貰えるとかじゃないと思うの。私媚びないけどMCの仕事来るし」と語り、続けて自身のギャラ事情を赤裸々に告白。驚きの金額を口にすると、スタジオは一瞬静まり返り、森は「え……」と目を見開いて絶句した。「私めっちゃ高く言うんですよ」「安い仕事はほとんど受けない。だからテレビ受けないの」と話すアレン様に、他の出演者たちも驚きを隠せない様子だ。

しんいちは女性陣の表情を見て「2人が泣きそう」とツッコミ。「どう思ってるんですか？」とギャラについて話を振ると、森は達観したような穏やかな笑みを浮かべながら「必要とされたいんですよ」と答えて笑いを誘った。

さらに森は「安くても、『森さんに出ていただきたいんです』って言われたら嬉しい」と語り、「どんなに時間が長くて安くても、『一番手に森さんに声かけさせていただいた』って言われたら、何でもやりますって思う。たくさん出たい！」と、仕事への思いを語っていた。

