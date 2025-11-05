長友佑都の妻・平愛梨、息子が運動会で“MVP”を獲得「すご〜い!!」「さすがの運動神経 パパ譲りかな!?」「お子さんたち頑張りましたね」
プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（40）が3日、自身のインスタグラムを更新。息子たちの運動会に参加したことを報告し、手作り弁当の写真などを披露するとともに運動会でのエピソードを紹介した。
【写真】「みんなイケメンになりそう」平愛梨の息子4人“顔出し”ショット ※2枚目
当日は、姪っ子が付き添いで一緒に参加。保護者参加の種目は「子供VS保護者のドッジボール対決!!」で、姪っ子は最後の1人まで残る活躍ぶりを見せたという。
運動会の閉会式では「すべての種目で光った生徒」として、「べベックが銀メダル頂いて!!バンビーノがMVPという総合1位を獲得 え?!）」したといい、息子たちが表彰されたそう。
平は「全生徒と保護者方々が見てる中でひとり前に経って金メダル頂いたバンビーノはなんとも言えない恥ずかしそうな顔を浮かべどこか緊張しているように見える!!」「この時の気持ちを帰宅して聞いてみると『泣きそうだった』と!!7歳の男の子にもこんな感情があるんだと知って、大切なことだなーと感じました ジーン）」とつづり、わが子の成長を喜んでいた。
また、運動会を振り返り「このような行事で先生やお友達との仲の良さを知ることができたり保護者の方と交流もつことができて嬉しくてホッとする」と母の顔をのぞかせた。
コメント欄には「運動会お疲れさま〜」「なんとなんと 運動神経素晴らしいねっ」「お子さんたち頑張りましたね」「MVP＆銀メダルすご〜い!!母に似たんだね〜きっと!!」「さすがの運動神経 パパ譲りかな!? お弁当ママにも金メダル」「すごーい」「豪華でおいしそうなお弁当ですね」など、さまざまな声が寄せられている。
平と長友は、2017年1月に結婚。18年2月に長男（愛称：バンビーノ／7）、19年8月に次男（愛称：ベベック／6）、21年4月に三男（愛称：ベベ／4）、23年5月に四男（2）が誕生している。
