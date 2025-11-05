埼玉県出身・若槻千夏「埼玉はほぼ東京」 東京進出1年目のバッテリィズを騙す
お笑いコンビのバッテリィズ（エース、寺家）、タレントの若槻千夏が5日、都内で行われた『Facilo』新CM発表会に参加した。
【全身ショット】スラリ！変わらぬスタイルの若槻千夏
東京進出1年目のバッテリィズに東京をよく知る人物として若槻が登場した。芸能人オーラを振りまきながら若槻は「東京で〜す。私が東京そのものです」と笑顔。ただ「埼玉出身なんですけど」と若槻は正直に明かして笑いが起きながら「埼玉はほぼ東京」と地理を理解していないバッテリィズを騙していた。
バッテリィズは『Facilo』の新WEB CMに出演。5日から公開となった。
