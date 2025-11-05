¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¡¢¥«¥é¥ª¥±¤ÇBiSH¶Ê¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ìÇ®¾§¤â¡Ä¼þ°Ï¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¤Ëº¤ÏÇ
¡¡¸µBiSH¤Î¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¤¬¡¢11·î4Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥«¥é¥ª¥±¤ÇBiSH¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿ºÝ¤Î¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛBiSH¶Ê¤ò²Î¤¦¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÈÅÍô¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤ÎÀþ°ú¤¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ëÆ¤ÏÀ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢¥â¥é¥Ï¥é¡¢¥Þ¥¿¥Ï¥é¤Ê¤É¡¢¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò¡¢¡ÉÂçÅ·»È¥¢¥ì¥óÍÍ¡É¤¬¤Ö¤Ã¤¿»Â¤ë¡£º£²óÆ¤ÏÀ¤¹¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ï¥é¡×¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¿¹¹áÀ¡¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤ÎÃæÀ¾ÌÐ¼ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¤Ï¡¢¡È¥¢¥ë¥Ï¥é¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£°û¤ß²ñ¤Î2¼¡²ñ¤Ê¤É¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡ÖBiSH¤Î¶Ê²Î¤Ã¤Æ¤è¡ª¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¤Æ³Ú¤·¤¤¤«¤é¡¢²Î¤¦¤«¡ª¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ËÜ¿Í¤¬»ý¤Á²Î¤òÈäÏª¤·¤Æ¤â¡¢²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤«°ã¤¦¤Í¡×¤ÈÈùÌ¯¤ÊÈ¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¡£¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¤Ï¡Ö¡Ê¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¡Ë¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤ä¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¤Ç´·¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¡É°ã¤¦¡É¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¡ÊBiSH¤Î¶Ê¤ò¡ËÆþ¤ì¤¿¤é¡©¡×¡ÖBiSH¤Ç¡¼¤¹¡ª¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀè²ó¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¡£¤·¤«¤·½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê°ÂÇä¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¡ÉBiSH¤Ç¡¼¤¹¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«ÂÎ¤¬²¿¤«°ã¤¦¡×¤È°ìÀÆ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é²Î¤¦¤È¡Ä¡Ä¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËBiSH¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥×¥í¥ß¥¹¥¶¥¹¥¿¡¼¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥µ¥Ó¤ÎÉôÊ¬¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÇ®¾§¤·¤¿¤¬¡¢²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È¤¹¤°¤ËÃæÀ¾¤¬¡Ö²¿¤«°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£