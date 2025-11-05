【スタンフォード（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】ソフトバンクの城島健司チーフベースボールオフィサー（ＣＢＯ）が４日（日本時間５日）、米カリフォルニア州スタンフォードのスタンフォード大を訪れ、ドラフト１位の佐々木麟太郎内野手（２０）に指名のあいさつを行った。

訪問の後、城島ＣＢＯは「英語も勉強しながら、学業もしっかり、また野球もしなきゃいけないという大変さを感じた。ただ、彼はそれを大変とか辛いとかではなく、これは自分の人生の糧になる、こういう経験をすることが自分の人生のすごく豊かにするという前向きにとらえていた」と語った。

会談の際には、ドラフト会議で抽選となった際に引き当て、王貞治球団会長と自身のサインを書き込んだ「交渉権確定」の用紙を贈った。

今後、佐々木がスタンフォード大で活躍すればするほど、大リーグのドラフトで指名される可能性が増すことになる。城島ＣＢＯは「活躍してもらいたいけど、（それによって）うちとは縁がなくなっていく。僕はそれでもいいと思っている。僕らが評価した選手が、どこの国であろうと大活躍してくれるというのは、結局、僕らの（スカウトの）目が肯定されることになる」と話した。一方で、「日本だったら、うちが１番彼の能力を発揮させられるという自信はある」と力を込めた。

佐々木は大学を通じ、「今回ソフトバンクホークスに指名をしていただいたことについては、大変名誉なことと思っています。また、私に対して興味を抱いていただいた全球団に対しても心から感謝を申し上げます。プロの世界で活躍することは私の夢であります。そのためにも今はスタンフォード大学の授業と来年のシーズンに全力で集中をしています。良い将来となるよう引き続き全力で頑張っていきます」とコメントを出した。