¡¡5Æü¡¢»²µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿å²¬½Ó°ìµÄ°÷¤¬¡¢ÌîÅÞ¤ÎÈ¿È¯¤Ë¤è¤êµÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤ò¡È½Ð¶Ø¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´Æ£·¼´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â»ÔÁíÍý¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤¿½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¿å²¬µÄ°÷¤Ï¡ÖÁíÍý¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶âµÄ°÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊý¤â¡ØÁªµó¤ò·Ð¤ì¤Ðã´¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡© ²¾¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤ò°ìÄêÇ§¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áªµó¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï²¿¤â¡Øã´¡Ù¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¹â»ÔÁíÍý¤¬´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿º´Æ£·¼»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤ÇÎ¢¶âÌäÂê¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²þÁª¤Ï3Ç¯¸å¤Ê¤Î¤ÇÁªµó¤Î¿³È½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤ÎÇ¤Ì¿ÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤ÈµÄ¾ìÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¿å²¬µÄ°÷¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤ò¹â»ÔÆâ³Õ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡© ²Ã¤¨¤Æ¡¢Áªµó¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î¢¶âµÄ°÷¤ÏÆâ³Õ¤ÎÍ×¿¦¤Ë½¢¤¯»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Öº´Æ£ÉûÄ¹´±¤¬»²µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤Ø¤ÎÅÐÃÅ¤ä»²µÄ±¡¤ÎµÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñÍý»ö²ñ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ²ñ±¿±Ä¤Ëº®Íð¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿¿Ùõ¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º´Æ£ÉûÄ¹´±¤Ï¡¢¼ã¤¯¤ÆÍ¥½¨¤Ê¡¢¾Íè¤ÎÆüËÜ¤òÃ´¤¦¤Ù¤»²µÄ±¡µÄ°÷¤À¤È»×¤¦¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢ÉÔµºÜÌäÂê¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤Û¤«¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶¡¦ÂÖÀªºî¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Íºà¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤ÒºÆµ¯¤Îµ¡²ñ¤ò¤ªÍ¿¤¨¤¤¤¿¤À¤¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ë¤ª°é¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤É¤¦¤«¤ª´ê¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸½ºß¡¢ÈøºêÉûÄ¹´±¤¬»²µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤ÎÅÐÃÅ¤ä»²µÄ±¡¤ÎµÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñÍý»ö²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Ñ°÷¤ÎÆÈÎ©À©¤â¤¢¤ê¡¢¤¼¤Òº´Æ£ÉûÄ¹´±¤Î½ÐÀÊ¤ò¤ªÇ§¤á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÀèÀ¸Êý¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¿®Íê¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ÇÎ×¤ß¡¢¡Ø¥ë¡¼¥ë¤òÅ°ÄìÅª¤Ë½å¼é¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¡Ù¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¤¿¤á¤ËÀ¿¿´À¿°ÕÆ¯¤¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤à·è°Õ¤À¡×¤ÈÅú¤¨¡¢º´Æ£ÉûÄ¹´±¤Îµ¯ÍÑ¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡º´Æ£µÄ°÷¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤ÈÆ±¤¸ÆàÎÉ¸©¤«¤éÁª½Ð¤ÎµÄ°÷¤Ç¡¢2016Ç¯¤Ë½éÅöÁª¡£2022Ç¯¤Ë£²´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤È¤·¤Æº£²óµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
