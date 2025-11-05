パドレスが日本時間5日、ダルビッシュ有投手が右肘の手術を行ったと発表しました。

回復までは12〜15か月とされていて2026年シーズンは全休することが見込まれています。

ダルビッシュ投手はメジャー14年の39歳。今季の開幕戦直前にも右肘の炎症で戦線を離脱。リハビリ登板を行い、7月にようやく復帰を遂げました。そして、日本時間7月31日に日米通算単独トップの204勝に到達しました。

今季は15試合に先発し、5勝5敗、防御率5.38を記録。チームはポストシーズン進出を決めました。カブスとのワイルドカードシリーズ第3戦に登板したダルビッシュ投手でしたが1回0/3を21球2失点で降板。チームも敗れシリーズ敗退となりました。ダルビッシュ投手は試合後「とにかく疲れましたね。精神的に疲れたという年でした。まずは休んでから今年のことを整理して、また次のことを考えたいと思います」と話していました。