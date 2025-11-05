【第7話】 11月5日 公開

講談社は11月5日、zensori氏によるマンガ「108P!～1年後に絶対108Pする話～」第7話をヤンマガWebにて公開した。

本作は女性との関係に疎い大学生が、人類を滅亡の危機から救うために107人の女性の欲望を解き放つラブコメディ。第7話では、サークルの先輩・片倉美津を新歓に誘う。

なお現在、ヤンマガWebでは全話が無料で公開されている。

「まさか童貞だった俺が、1年後107人を愛させてもらえるなんてーー」性愛に疎い大学生・汐留守。ある日、街に倒れる謎の老人を助けたことから「1年以内にカケラを持った107人を絶頂させなければ世界滅亡」という責務を与えられる。困惑していると、超大人気アイドル・清瀬春香の頭上に「みられたい」の文字が！？彼女の欲望を解き放ち、絶頂させることは出来るのか！？107人と愛し合う、前代未聞のエロコメディ♡

