三井物、今期最終を6％上方修正

三井物産 <8031> [東証Ｐ] が11月5日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比2.9％増の4237億円となった。

併せて、通期の同利益を従来予想の7700億円→8200億円(前期は9003億円)に6.5％上方修正し、減益率が14.5％減→8.9％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比18.9％減の3962億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比71.1％増の2320億円に拡大した。



株探ニュース

