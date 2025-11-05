FOMAREアマダとKOTORI横山が語る、アジアツアー前夜の想い、2025年の振り返りと次の一歩
small indies tableに所属するレーベルメイトとして互いに切磋琢磨し合いながら、自分たちが信じる道をそれぞれ邁進し続けているFOMAREとKOTORI。今回、両バンドのフロントマンであるアマダシンスケ（FOMARE）と横山優也（KOTORI）の対談を実施した。前半では、11月から12月にかけて敢行する、韓国、台湾を含む計4都市を巡るアジアツアー「small indies table asia tour 2025」に臨む上での意気込みについて、後半では、2025年の振り返りと来年以降の展望について訊いた。今回の対談で2人が語っているように、バンドを続けていくことは決して簡単なことではない。ただ、FOMAREとKOTORIは、たくさんのファンやチームのスタッフに支えられながら、次のフェーズへ向けて力強く歩みを重ね続けている。愚直に、そして真摯にバンドを続ける彼らの未来は、間違いなく明るい。そうした確信が深まる対談になった。
―11月6日から、2組によるアジアツアー「small indies table asia tour」が幕を開けます。前回のレーベルツアーは2021年で、あの時は、small indies tableのレーベルの先輩にあたるyonige（現在はレーベルを卒業）を含む3マンでした。あれから4年が経ち、今回、FOMAREとKOTORIの2組でツアーを周ることについて、どのように捉えていますか？
アマダ：FOMAREとKOTORIって、ファミリーじゃないですけど、同じ事務所にいて、お客さんからしてもすごい近い存在に見えていると思っていて。でも、だからこそ、対バンを控えてたって言い方もなんか違うのかもしれないけど、なんかあんまりね、ただ普通に対バンをしても面白くないというか、こういうタイミングまでずっと対バンをとっといた、みたいなのはあると思うんで、すごい楽しみです。
―今回、満を持して2組の対バンツアーが実現することに、深い感慨を抱いているファンの方は多いと思います。
アマダ：それこそ、sit（small indies table）のボスのKTR（鈴木健太郎）が、去年ぐらいから「来年こそsitツアーやろう」ってずっと言ってたんすよ。で、俺らも「やりたいです」みたいな。KOTORIと対バンするなら、やっぱsitツアーでやるのが一番お客さんも嬉しいんじゃないですか、って話をしてて。で、春ぐらいに決まって。
横山：思っていたより急でした。そっから急加速だよね。しかも、アジア行こうぜ、みたいな。マジでやるんやって。
アマダ：昔、sitツアーを2回やってて、で、やっぱその時は、yonigeが、先輩、お姉ちゃんとしていて、その後輩としてKOTORIがいてFOMAREがいる、みたいな感じだったんですけど、yonigeがsitを卒業して、今こうやって2バンドだけになった時に、この2バンドがヘッドライナー感のある存在にちゃんとなれてるというか、ちゃんとその立ち位置にいけてることがすごい嬉しい。KOTORIとFOMAREはお客さんの被りはあるけど、最近ちょっと界隈、畑が違くなってきていて。お互いの道を歩んでいく中で、そこが重なる瞬間っていうのが、4年前とぜんぜん違うと思うんで。その化学反応みたいなのは、すごい濃いものがあるんじゃないかなって思います。
―2組とも、海外でライブをするのは今回のツアーが初めてですが、その点についてはどうですか？
アマダ：そうっすね。経験がないんで、楽しみだなって思うんですけど。
横山：でもさ、初めて行く海外で、普通に緊張していくよりかは、仲いいやつと一緒に行けるのがめっちゃ嬉しいです。
アマダ：だし、フェスとは違って、俺らのこと好きな人しか来ないわけです。なので、言語の壁とかあるけど、そこはちょっと安心してる。来日するバンドもいっぱいいて、たまに観に行ったりとかするんですけど、結局バンドが音鳴らしたらこっちもただ楽しいだけなんで。お客さんがそういう気持ちになってくれたらいいなっていうふうに思います。
