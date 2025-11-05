※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

同棲を始めたちはるは、彼氏のたくろうから自分と家族を非常識だと指摘される日々。ふたりで行くはずの箱根旅行を、家族へ毎月10万円の仕送りをしているからとキャンセルしたことで、ついにたくろうから距離を取られてしまう。どうすべきか悩む中、母親から箱根旅行に行きたいから仕送りを増やしてほしいと連絡が。そこで初めて娘が稼いだお金を両親が遣うことを当たり前だと思っていると気づき、憤りを感じるのだった。



■彼女は変わってくれる？

■このままじゃ搾取されたまま■彼女から電話が…!?たくろうは会社でひとり、自分の行動によってちはるが変化してくれるかどうか案じていました。今回自分がしたことにやりすぎと思う部分はあるけれど、それもちはるを思うが故のこと。自分と家族、どちらかを選べという話ではないけれど、このままでは彼女は家族に搾取されたままだから…。彼女の未来のためにもちはる自身が気づき、行動を変えていくしかないのだとたくろうは思うのでした。そして、ちはるから電話がかかってきて…!?(神谷もち)